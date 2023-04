Fotbalistky do 19 let se na Euru utkají s Islandem, Francií a Španělskem

Mladé české fotbalistky se podruhé za sebou zúčastní mistrovství Evropy v kategorii do 19 let. Po loňské zkušenosti na domácím šampionátu svěřenkyně trenéra Jana Navrátila letos postoupily na Euro do Belgie díky vítězství v kvalifikační skupině.

Češky postupně porazily Srbsko, poté prohrály s domácím Polskem, ale postup zajistila parádní střela Denisy Tenkrátové v závěrečném utkání proti Švýcarsku (1:0).

Na finálovém turnaji kategorie WU19 se představí osm celků rozdělených do dvou skupin. Češky se ve skupině B střetnou postupně s Francií, Islandem a obhájkyněmi ze Španělska. Do semifinále postoupí první dva týmy ze skupiny, turnaj je také zároveň evropskou kvalifikací na mistrovství světa ve fotbale žen do 20 let v roce 2024.

„Soupeře si na finálovém turnaji nelze vybírat, jsou tu jen top týmy. Stejně jako před rokem nás ve skupině čeká opět Francie a Španělsko, jen místo Itálie máme Island. Uvidíme, jak se s tím popereme, na úvod nás čeká Francie, kterou považuji se Španělskem za velké favority. Podobně jako ve skupině A Německo s Nizozemskem, ovšem domácí Belgie s Rakouskem jistě budou kousat,“ řekl k rozdělení skupin trenér Jan Navrátil.

Los ME 2023 WU19 Skupina A

Belgie

Rakousko

Německo

Nizozemsko Skupina B

Island

Francie

Česko

Španělsko

„My se pokusíme uhrát co nejlepší výsledky, potrápit soupeře a urvat první body na mistrovství Evropy v kategorii WU19. Moc se na Euro těšíme a vážíme si toho, že jsme se na závěrečný turnaj probojovali,“ uvedl Navrátil.

„Domácí zde mají krásné národní centrum, nyní nás po losu ještě čeká prohlídka stadionů a tréninkového zázemí. Pro holky to bude opět skvělá zkušenost, pro některé to už bude podruhé, což je skvělé. Samozřejmě budu rád, pokud pojedeme v co nejsilnějším složení, hráčky budou zdravé, abychom předvedli dobré výkony a co nejlépe tak reprezentovali,“ dodal český kouč.

Euro 2023 hráček do 19 let proběhne v Belgii od 18. do 30 července, hrací dny v základních skupinách jsou 18., 21. a 24. července, semifinále jsou na programu 27. července a finále 30. července.

„Skupina je to hodně podobná té z loňského ME, které jsme pořádali. Na začátek hrajeme opět s Francií a končit budeme s úřadujícími mistryněmi Evropy ze Španělska, můžeme si tedy porovnat, jak se ženský mládežnický fotbal za ten rok přiblížil evropské špičce. Věřím tomu, že budeme více konkurenceschopní,“ řekl vedoucí Úseku ženského fotbalu FAČR Erich Brabec.