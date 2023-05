Ženskému fotbalu chybí velký úspěch, který by vzbudil zájem, říká Haniaková

Vaše kniha se jmenuje Císařovna fotbalu. Je to odkaz na přezdívku slavného německého obránce Franze Beckenbauera, který v 60. a 70. letech válel za Bayern Mnichov i za reprezentaci a patří mezi pouhé tři lidi na planetě, kteří vyhráli mistrovství světa jako hráči i jako trenéři?

Je to trochu zamotanější. I když se dá říct, že Beckenbauer byl můj vzor. Hrála jsem v obraně na stejném postu (střední obránce, pozn. red.). Dávala jsem i poměrně dost gólů, protože jsem se při rozích a dalších standardkách nebála zakončovat hlavou. To byla jedna z mých předností. No a ten název knihy? Císařovna je tak trochu i slovní hříčka, protože knihu se mnou psali jako spoluautoři Stanislav Hrabě (fotbalový novinář) a Lubomír Král (fotbalový statistik). Takže císařovna se k tomu hodila.

Po skončení hráčské kariéry jsem jednala o trénování i na Slavii, ale ty nabízené podmínky byly, jak bych to řekla… no, trochu moc slabé.