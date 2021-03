Kúdela je ve Walesu. Jsem rád, že se asociace a Slavia domluvily, děkoval kouč

Na rozdíl od Kúdely do Cardiffu neodcestoval záložník Tomáš Malínský, jenž do předchozích duelů nezasáhl. „Na tomto postupu se dohodl s vedením reprezentace s tím, že by se nedostal do nominace na zítřejší zápas. Dostal nabídku, aby odcestoval s týmem, ale po dohodě zůstal v Česku,“ uvedl Šedivý.