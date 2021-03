Fotbalové reprezentaci se vrací lesk. Pět důvodů, proč by měla na MS postoupit

Zní to možná jako rouhání, ale je to pravda. Česká reprezentace měla supersilnou Belgii porazit. Bod za sobotní remízu 1:1 je málo. Jen na vysvětlenou: to není kritika, nýbrž ocenění toho, kam až se národní tým vyšvihl. Do pozice, ve které si remízu s nejlepším mančaftem světa může vyložit jako ztrátu.