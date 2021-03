Fotbalisté odletěli do Walesu, (ne)účast Kúdely vedení reprezentace tají

Je to nejdiskutovanější téma posledních dnů. Potvrzené informace k celému případu však zatím schází.

Mlží národní tým a od čtvrtka se k situaci nevyjadřuje ani Slavia.

Ta se o svého hráče bojí. V souvislosti s incidentem z odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow, při kterém měl Kúdela podle domácích rasisticky urazit záložníka Rangers Glena Kamaru, mu prý na ostrovech hrozí nebezpečí.

Především od radikálních fanoušků skotského klubu. Spekulovalo se však i o tom, že by po příletu do Velké Británie čekal Kúdelu policejní výslech.

Advokáti, kteří hráče i klub v případu zastupují, to sice odmítli, ve čtvrtek večer však oznámili, že se Slavia i reprezentace na neúčasti Kúdely ve Walesu oficiálně domluvily. I když...

Michal Jurman, mluvčí fotbalové asociace, uvedl, že vedení reprezentace obavy Slavie chápe, nicméně Kúdela zatím zůstává s týmem.

„Všechno budeme řešit až po utkání s Belgií,“ oznámil v pátek také trenér Jaroslav Šilhavý.

V neděli večer rokování mezi Vršovicemi a Strahovem, Slavií a sídlem Fotbalové asociace České republiky (FAČR), pokračovala. „Jednáme především ve shodě se zájmy Ondřeje Kúdely,“ prohlásil Jurman.

A ani v pondělí ráno nikdo z vedení národního týmu nechtěl sdělovat konkrétnější informace. Mlčení tak nahrává spekulacím.

Je možné, že se reprezentace po dohodě se Slavií snaží Kúdelu před případnou pozorností na území Velké Británie co nejvíce ochránit, a proto oficiálně nesdělila, že s týmem letí. Pokud by Kúdela na ostrovy necestoval, tajnosti by nedávaly smysl.



Mimochodem, tisková konference v Cardiffu, na které má národní tým zveřejnit veškeré podrobnosti, začne v 18.15 hodin.

Češi mohou pro zápas s Walesem počítat i s krajánky z bundesligy, kteří kvůli platným epidemickým nařízením a hrozbě karantény nemohli nastoupit do sobotního duelu s Belgií.

Na ostrovy letí Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida i Patrik Schick po vlastní ose a ke zbytku týmu se připojí podobně jako před utkáním s Estonskem.

Právě s outsiderem skupiny Češi minulý týden dominantně zahájili kvalifikaci mistrovství světa. Po vítězství 6:2 na neutrální půdě v Polsku navíc uhráli v Praze cennou remízu 1:1 se silnou Belgií.

Bylo to jedno z nejlepších představení českého týmu za poslední roky.

„Abychom se usadili výš, musíme takové výkony opakovat. Už Wales nám v úterý ukáže, kde jsme. Byla by škoda ten zápas prohospodařit, i když máme k soupeři velký respekt,“ prohlásil kouč Šilhavý.

Wales s Belgií na úvod kvalifikačního cyklu prohrál 1:3, pak v přípravném duelu skolil Mexiko.