Jak na Wales. Měl by kouč do sestavy vrátit krajánky z bundesligy?

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý má pro úterní kvalifikační utkání ve Walesu dilema. „, Ne, ne. Jsou to příjemné starosti,“ říká s úsměvem.

Národní mužstvo odcestovalo do Cardiffu v pondělí před polednem.

Jiří Pavlenka z Werderu Brémy, Patrik Schick z Leverkusenu, Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu a Vladimír Darida z Herthy Berlín se tam vydali po vlastní ose z Německa.

Všichni čtyři v sobotu u slavné remízy s prvním týmem světového žebříčku národních mužstev chyběli. Ti, kteří je proti středečnímu zápasu proti Estonsku nahradili, je zastoupili náramně.

Vaclík si řekl o místo brankářské jedničky. Nebo se kouč rozhodne pro Pavlenku, který chytal minulý týden ve středu v Lublinu v úvodním kvalifikačním duelu proti Estonsku (6:2)?

Každopádně chybu neudělá, ať půjde do brány Vaclík, nebo Pavlenka. A podobné je to i s pozicí pravého obránce. Coufal, nebo Kadeřábek? Ať vyberete kohokoli, ten určitě nezklame.

U Daridy je situace jiná. Při absenci Bořka Dočkala v nominaci je Darida kapitánem národního mužstva, jedním z tahounů a lídrů. Je takřka jisté, že v sestavě chybět nebude.

Místo tak nejspíš nezbude na Tomáše Holeše, který měl proti Belgii hodně defenzivní úkoly. Na jeho pozici se posune Tomáš Souček, aby Darida měl přece jen víc prostoru pro ofenzivu.

Co se týče Schicka, je útočníkem čísla jedna. Proti Belgii nezklamal Krmenčík, který je víc brejkovým a bojovným typem hráče.

Střídající Vydra hru v ofenzivě oživil. Na větší uplatnění čeká Pekhart, nejlepší střelec polské ligy.

Krajánci z německé bundesligy po duelu v Lublinu neletěli s týmem do Česka. Pokud by tak učinili, museli by po návratu ke svým německým klubům do karantény.

Před třetím zápasem kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru se hodně probírá pozice středních obránců.

Šilhavý už ví, jestli bude mít k dispozici Kúdelu. Vedení národního mužstva jeho cestu do Walesu kvůli obavám o bezpečnost hráče tají. Veřejnost se to dozví až po osmnácté hodině večer. Podle několika indicií slávistický obránce chybět nebude.

Kúdela v předchozích duelech proti Estonsku a Belgii nastupoval ve dvojici s Čelůstkou, oba si vedli velmi dobře. Pokud jsou zdraví, pro Šilhavého jsou jasnou volbou.

Třetím vzadu je mladý David Zima, který za národní mužstvo odehrál jen pár minut v závěru rozhodnutého utkání proti Estonsku. Čtvrtým stoperem v nominaci je Patrizio Stronati.

Na levém kraji obrany nastupuje pravidelně Jan Bořil, záda mu kryje Aleš Matějů.

Největší šanci nastoupit ve středu pole vedle Daridy a Součka má Antonín Barák, který tam odehrál obě březnová kvalifikační utkání. K dispozici je vedle Holeše ještě David Pavelka.

Na místech krajních záložníků nastupují Jakub Jankto a Lukáš Provod. Přes ně se Tomáš Malínský a Jakub Pešek do sestavy budou dostávat těžko.

Česko boje o postup na světový šampionát rozehrálo dobře. Z pětičlenné skupiny, v níž je vedle Belgie, Estonska a Walesu ještě Bělorusko, postoupí na závěrečný turnaj jen vítěz. Druhý má dodatečnou šanci v baráži.

„Zatím je brzo soudit, jak daleko nebo blízko je postup. Ale cesta týmu je správná, vypadá to dobře. Musíme mít jen ty nejvyšší cíle. Teď se soustředíme jen na Wales a nekoukáme moc dopředu,“ řekl Lukáš Provod, střelec branky proti Belgii.