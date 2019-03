Trenére, nasaďte Krále! Čtenáři radí Šilhavému sestavu na Anglii

Ale i Bořka Dočkala. Jenže kapitán národního týmu, jedna z hlavních postav podzimního fotbalového obrození pod Šilhavým, do večerního střetnutí kvůli bolavému lýtku nezasáhne.

Už na reprezentační sraz jel záložník Sparty zraněný, ale doufal, že se včas vykurýruje. Až ve čtvrtek na tiskové konferenci Šilhavý oznámil, že Dočkala využít nemůže. „Jeho přednosti musíme nahradit týmovým výkonem,“ ví kouč.

Dočkal byl u čtenářů jednou z jasných voleb, co do počtu hlasů byl v popředí ankety. Nicméně Vladimír Darida, který by podle očekávání měl zraněného tvůrce hry v základní sestavě zastoupit, skončil v pořadí dvanáctý. Čili vychází jako první možný náhradník.

Sestava čtenářů iDNES.cz proti Anglii Varianta s Dočkalem: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Gebre Selassie - Vydra, Král, Souček, Dočkal, Jankto - Schick. Varianta bez Dočkala: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Gebre Selassie - Vydra, Král, Souček, Darida, Jankto - Schick.

Podle hlasujících by měl Šilhavý vsadit na rozestavení s jedním forvardem a pěti záložníky.

Mezi tyčemi má jednoznačné sympatie Jiří Pavlenka, své gólmanské kolegy převálcoval rozdílem třídy, celkově skončil čtvrtý, naopak Tomáš Koubek s Ondřejem Kolářem pořadí uzavírají.

Anglie - Česko Sledujte od 20.45 online.

V obraně by čtenáři rádi viděli Pavla Kadeřábka i Thea Gebre Selassieho, jeden z pravých beků by tedy musel nastoupit vlevo, což v předchozích případech bylo zvykem. Střed obrany by měl patřit Ondřeji Čelůstkovi s Tomášem Kalasem.

Největší překvapení ankety obstaral Alex Král, univerzální fotbalista Slavie obdržel víc hlasů než Darida nebo David Pavelka, pro Šilhavého nepostradatelná součást záložní řady. Ta by tedy měla vypadat následovně: Vydra, Darida, Souček, Král, Jankto. Na hrotu má největší důvěru ze všech Patrik Schick.

Češi se s Anglií, čtvrtým celkem z posledního světového šampionátu, utkají ve Wembley od 20.45 hodin. Kvalifikační zápas vám server iDNES.cz přinese v podrobné online reportáži.