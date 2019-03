Harry Kane, takový obyčejný kapitán. Zastaví ho čeští fotbalisté?

Žije se svou školní láskou Katie. Má dvě dcerky. Posílá peníze na charitu. Alkohol nepije. Tetování nemá. Účesy nemění. Lpí na zdravém jídle. Vždyť on je skoro až nudný. Jenže až se v pátek večer objeví s číslem 9 na trávníku, buďte si jisti, že mu vyprodaný stadion ve Wembley bude aplaudovat vestoje.

Kane má své vlastní kouzlo. Střelecké kouzlo. „Je to zabiják. V šestnáctce má neuvěřitelně přesný výběr místa. Necháte mu kousek místa a je zle,“ líčí stoper Marek Suchý.

Jestli chce fotbalová reprezentace vstoupit úspěšně do kvalifikace o mistrovství Evropy 2020, musí právě tomuto anglickému zabijákovi ukrást jeho zbraně. Odstřihnout ho od finálních přihrávek, přikrýt ho.

Boj o Euro právě začíná! Hned první kapitola odhalí, jak může kvalifikační mise pokračovat. Pokud by se podařilo bodovat (čti ubránit anglického kapitána), pak bude český optimismus na místě. Tým už ve skupině těžšího soupeře nemá. Následují zápasy s Bulharskem, Černou Horou a Kosovem. Dva nejlepší postoupí na Euro.

A teď zpátky do svatého Wembley, které je už 10 dní vyprodané. Právě tam odjistil Harry Kane svůj reprezentační gólostroj. Stačily mu dvě minuty. Jako Rooneyho náhradník si počíhal na zadní tyči brány Litvy a prudce hlavičkoval. Co na tom, že brankář Arlauskis měl balon téměř v dlaních, gól to byl a Kane šťastně klouzal po kolenou. Od té doby zvládl dalších 19 gólů.

Anglie - Česko Sledujte od 20.45 online.

Zatímco český kapitán Bořek Dočkal s bolavým lýtkem určitě nenastoupí, anglická očekávání míří za úžasným Harrym. V žákovských letech nebyl bůhvíjaké eso. Kopal v akademii milovaného Arsenalu. Když Kanonýři v roce 2004 slavili titul bez jediné porážky, desetiletý Kane juchal v ulicích. V klubovém dresu a s hlavou nabarvenou na červeno.

Jenže trenérům se zdálo, že je příliš oplácaný, perspektivu mu nedávali. Chyba! Kane se přesunul k rivalům do Tottenhamu, vytáhl se, zesílil a po svých 20. narozeninách explodoval. Už pátou sezonu po sobě atakuje hranici 30 soutěžních gólů, to je extraklasa!

I když s Tottenhamem stále marně vyhlíží titul, přestup odmítá. Chce se bít za svůj klub. A samozřejmě za Anglii, kterou loni na mistrovství světa dotáhl až do semifinále. Nastřílel šest gólů a pobláznil celé ostrovy. Bez vzletných slov a hvězdných manýrů.

Harry Kane mnohdy na hřišti ani není vidět, jen se toulá. Jenže jakmile vletí balon do šestnáctky, on se tam objeví. Působí jako magnet. Ale říct o něm, že je pouhý doklepávač, to by vyznělo hloupě a neuctivě. Ano, dává góly z bezprostřední blízkosti, jenže taky bezvadně kroutí trestné kopy, a když napřáhne zdálky, obvykle vyletí jedovatý projektil.

Nenajdete příliš hráčů, kteří by dřeli jako Kane. Dokonce má kvůli tomu v Londýně dva domy. V jednom tráví čas s rodinkou a ve druhém, který je kousek od tréninkového centra Tottenhamu, bývá většinu týdne sám. Aby se nemusel vláčet věčně ucpanou metropolí a měl to blízko na hřiště.

A pozor, Kane není jen fotbalový maniak. Výborně hraje golf, kriket a po kariéře by rád vyzkoušel i americký fotbal: „Uvidím, jak rychle bude tělo stárnout.“ Jednoho ze svých labradorů pojmenoval Brady po legendárním rozehrávači: „Tom Brady taky věřil sám v sebe, tvrdě makal a byl posedlý tím, že něco dokáže. Pořád se chtěl zlepšovat.“

To samé chce taky Harry Kane. A proto je tak nebezpečný.