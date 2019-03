Ten, který nahradí kapitána Dočkala: Hlavně se z toho nepo...

„Věřím, že malé zápasové vytížení dokážu nahradit svými zkušenostmi,“ prohlásil Darida, než v načančaném Wembley vyběhl k tréninku.

Bořek Dočkal nemůže hrát. Je to pro národní tým velká komplikace?

Všichni víme, že Bořek je velmi kvalitní hráč, který dokáže vytvořit rozdíl ve finální fázi. Chybět nám budou jeho konstruktivní přihrávky, nicméně věřím, že jako tým ho dokážeme nahradit a zápas zvládneme.

Ve středu zálohy se tím pádem zvyšují i nároky na vás. Přitom toho nemáte moc odehráno. Půjdete do zápasu vlastně z voleje.

Moje zápasové vytížení sice není takové, jak bych si představoval, ale fyzicky se cítím moc dobře. Věřím ve své zkušenosti.

Mohla by být výhoda, že Angličané mají za sebou obrovskou porci zápasů? Třeba by nemuseli být stoprocentně koncentrovaní na reprezentaci.

Tomu nevěřím. Nevěřím, že by tým jako Anglie podcenil jakýkoli zápas. A už vůbec ne první zápas v celé kvalifikaci.

Matěj Vydra se v týdnu zmínil, že byste měli Angličany třikrát čtyřikrát kopnout, abyste si získali respekt. Bude to vaše oficiální taktika?

Matěj to myslel tak, že budeme chtít hrát agresivně, ne zákeřně. Všechny naše zákroky budou v rámci fair play.

Připravovali jste se nějak speciálně na klíčové hráče Anglie?

Koukali jsme na video, sledovali jejich akce... To víte, Harry Kane nebo Sterling, to jsou velmi nebezpeční útočníci, rychlí, přímočaří. To je vůbec silná stránka Angličanů. Jakmile získají balon, snaží se ho co nejjednodušším způsobem dostat dopředu.

Anglie hodně řeší osmnáctiletého mladíka Hudsona-Odoie z Chelsea. Co vy?

To bych mohl vyjmenovat všechny hráče Anglie, protože hrají v top klubech.

Zápasy ve Wembley bývají speciální. Co pro vás?

Pro každého fotbalistu znamená Wembley něco víc. Věřím, že si užijeme atmosféru zápasu a zároveň se od ní taky oprostíme, abychom nebyli křečovití. Jak se tak hezky česky říká: Hlavně se z toho nepo.