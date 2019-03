Šilhavý chválí soudržnost. Jsme pohromadě, možná přiletí i Vaclík, řekl

„Přesto věřím, že máme dostatečně široký kádr na to, abychom oba hráče, Tomáše i Bořka, dokázali zastoupit,“ věří reprezentační trenér.

Především na kapitána Dočkala jste ale celý podzim sázel.

Do týmu přišel jako lídr a tak nám také bude nejvíc chybět. Hlavně jeho kreativita a klid na hřišti. Budeme ho muset nahradit týmovým výkonem.



Do Londýna chtěl odcestovat navzdory zranění?

Přesně tak. Je potěšující, že je tým pohromadě. Vypovídá to o jeho soudržnosti a pohodě. Dokonce i Tomáš Vaclík by nás mohl přijet podpořit, ale záleží na klubu, jestli mu to dovolí. Ráno totiž odcestoval do Sevilly.

Místo Vaclíka bude chytat Pavlenka?

Nechtěl bych odhalovat sestavu dřív, než ji sdělím hráčům. Každopádně až na jeden ofenzivní post už máme jasno o tom, kdo nastoupí.

Angličané zase mají jasno, že nebude hrát útočník Rashford. Pátý hráč, který jim z původní nominace vypadl kvůli zranění.

Mluvilo se o tom, že má problémy. Na druhou stranu já nepochybuju o tom, že Anglie má takovou sílu, zvlášť vpředu, že i když jim jeden hráč vypadne, mají další, kteří ho nahradí.

A také mají silnou podporu fanoušků - Wembley bylo vyprodané devět dnů před utkáním. Připravujete hráče nějak speciálně na místní prostředí?

Spíš spoléháme na to, že ti, kteří jsou v reprezentaci, už mají něco za sebou. Spousta z nich už odehrála dost podobných zápasů. Věřím, že i když má soupeř velkou kvalitu, tak se tady z toho nikdo nepodělá a s Anglií odehrajeme dobrý zápas.

Ani rok devadesát šest, kdy tu česká reprezentace hrála finále Eura, jste týmu nepřipomínal?

Spíš jsme se bavili o roce 2008, který je nám přece jen trochu blíž. Tehdy jsem byl asistentem a uhráli jsme tu remízu dva dva. Takový výkon i výsledek by se nám líbil i tentokrát.