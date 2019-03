Fotbalisté jsou v Anglii, po příletu se podepisovali místním fandům

Soupeř Anglie je v Londýně.

Po příletu na letiště Gatwick na jih od hlavního města vyhlíželo výpravu z Česka několik nadšenců s alby, kteří si přišli pro podpisy.

Ve zbrusu nových oblecích byli žádaní obránce Kalas či ofenzivní záložník Vydra, kteří léta v Anglii působí. Zájem byl také o Kadeřábka či útočníka Škodu

Lehce přes hodinu pak trvala cesta autobusem na hotel v západní části Londýna poblíž stadionu Wembley, kde se v pátek bude hrát.

Češi si hřiště slavného stadionu vyzkouší už ve čtvrtek večer při tréninku. Na něm se rozhodne, jestli do ostrého utkání nastoupí i Bořek Dočkal.

Anglie - Česko pátek 20.45 SEČ ve Wembley Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portugalsko) Předpokládané sestavy, Anglie: Pickford - Walker, Keane, Maguire, Chilwell - Alli, Dier, Barkley - Sancho, Kane, Sterling.

Česko: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Vydra, Souček, Pavelka, Dočkal (Darida), Jankto - Schick.

Kapitán a největší osobnost národního mužstva má po zranění lýtka a achilovky za sebou dva tréninky v Praze a jeho páteční start je nejistý. To první brankář Tomáš Vaclík se ze zdravotních důvodů od mužstva už v úterý odpojil.

„Všichni samozřejmě doufáme, že bude Bořek v pořádku, protože té své role se v nároďáku ujal velice statečně,“ připomněl David Pavelka, Dočkalův parťák ze středu zálohy.

„Kdyby nenastoupil, byla by to ztráta. Na druhou stranu nesmíme dopustit, aby se nám pak třeba celá hra sesypala. To by bylo špatné. Věřím, že bychom ho případně dokázali nahradit,“ doplnil Patrik Schick, česká útočná jednička.

Očekávaný duel se blíží. Organizátoři v pátek večer očekávají návštěvu bezmála devadesáti tisíc fanoušků.

Soupiska Anglie Kdo proti Čechům může nastoupit

Ostrý start kvalifikace táhne, vyprodáno bylo devět dnů dopředu.

Čechům stojí na úvod bojů o sedmou účast na Euru v řadě v cestě favorit skupiny. S Anglií se v Londýně utkají po jedenácti letech, tehdy v přátelském utkání remizovali 2:2. Ten výsledek by si jistě přáli zopakovat.