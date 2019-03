Start kvalifikace: Bílek vede Kazachy proti Skotům, Slováci hostí Maďary

Byla to taková obyčejná cesta na neobyčejný zápas. Fotbalová reprezentace ve čtvrtek po poledni...

Fotbalová sedmnáctka v kvalifikaci ME zdolala Izrael, rozhodl Hložek

Čeští fotbalisté do 17 let vstoupili do elitní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy...