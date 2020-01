Kouč Bílek a dvě štace najednou: Bude to záhul, ale odmítnout nešlo

V Kazachstánu si to představit dokázali. Od loňského ledna vede tamní reprezentaci a v předchozích dnech si k ní přibral i Astanu. V kazašském fotbale v posledních letech žádný jiný klub neznamená víc.

„Nejdřív jsem měl jen takové indicie, na začátku roku jsem pak dostal oficiální nabídku. Sedl jsem na letadlo a podepsal,“ řekl Bílek v rozhovoru pro iDNES.cz.

Váhal jste?

Ne, vůbec. Takový klub se těžko odmítá. Sbírá tituly, hraje evropské poháry. Ale čekal jsem, co na to řekne svaz. Měl v tom hlavní slovo. Hledala se cesta, aby nebyl žádný problém.

A problém nebude?

Bude to pořádný záhul. Být u reprezentace a ještě k tomu vést velký klub. Bude o dost víc práce, ale to mi vůbec nevadí. Klubu i reprezentaci se vlastně musím věnovat pořád.

Jak to chcete zvládat?

V Astaně jsem stejně byl na každém zápase, v reprezentaci má spoustu hráčů. Tak jen sejdu z tribuny na lavičku. Stejně tak jsem sledovat další zápasy, ať už ze záznamu, nebo přímo, a to jako klubový trenér musím dělat taky. Mám spolupracovníky, asistenty, ti taky budou mít víc práce. Michal Hipp jde se mnou do Astany a zároveň zůstane i u reprezentace.

Dostanete se vůbec domů?

Nevidím jedinou skulinku, jak bych se dostal do Prahy. Loni jsem během sezony letěl asi třikrát, letos to nehrozí. Když bude mít liga přestávku, legionáři odcestují, ale já se přesunu k reprezentaci.

Jaké jsou v Kazachstánu reakce?

Popravdě nevím, ale dovedu si představit, že někdo bude pro, někomu se to líbit nebude. Názory budou různé, jako na všechno. Je to samozřejmě neobvyklé řešení, ale není to poprvé, co to tady takhle udělali.

Myslíte krajana Miroslav Beránka, který byl tři roky (2011 až 2013) u kazašské reprezentace a jednu sezonu zároveň vedl právě i Astanu.

Udělali s ním dobrou zkušenost, tak šli do toho znovu.

S vámi musí být také spokojení, když vám u reprezentace dali smlouvu na další rok a k tomu svěřili chloubu tamního klubového fotbalu.

Dodnes mě mrzí, že jsme v kvalifikaci doma neporazili Kypr. Za stavu jedna jedna jsme v závěru trefili tyč a soupeř z protiútoku dal gól. Ale i tak bylo deset bodů nejvíc, co Kazachstán kdy v kvalifikaci uhrál. Dali jsme i nejvíc gólů a nejmíň dostali.