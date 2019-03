Ranieri je lidsky hrozně fajn, chvála mi udělala radost, řekl Schick

Nový římský trenér Ranieri na Schicka spoléhá, věří mu. Na první tiskové konferenci talentovaného útočníka chválil, pak ho do obou utkání nasadil od začátku a dopřál mu velkou porci minut.

„Slyšel jsem tu tiskovku, ještě se mnou potom mluvil před prvním zápasem s Empoli. Samozřejmě mi to udělalo radost a jsem rád, že jsem pak dal gól a vyhráli jsme,“ usmíval se Schick, jenž však zatím nedokáže popsat, zda od Ranieriho cítí větší důvěru než od jeho předchůdce Eusebia Di Franceska.

„Bohužel ten další zápas ve Ferraře jsme prohráli, což je pro nás velká komplikace. Takže uvidíme, až se vrátím,“ prohlásil.

Jak se s Ranieriho příchodem změnila atmosféra v AS Řím?

Nikdy není příjemné, když při odchodu trenéra přijdou o práci ještě další lidi. Opustil nás doktor, celý realizační tým, jeden masér, pak odešel i sportovní ředitel Monchi. Poslední týdny nebyly příjemné. Pan trenér Ranieri se do nás snaží nalít pozitivitu, trochu vyčistit prostředí, což se, myslím, i daří. On je lidsky hrozně fajn, férovej, co jsem za pár dní poznal.

Mluvíte o Monchim, který stál za vaším přestupem ze Sampdorie. Jak klub zasáhl jeho odchod?

Všechny nás to samozřejmě mrzí. Nečekali jsme to. Monchi byl hrozně férovej chlap, vždy za námi stál, bránil nás, co to šlo. Všichni jsme ho měli rádi, nikdo s ním neměl problém. Byl s námi na tréninku každý den, jako bývalý fotbalista ví, jaké to je. Kdokoliv měl jakýkoliv problém, mohl za ním přijít, dalo se s ním normálně bavit.

Všechny tyhle změny se udály po výprasku v derby s Laziem (0:3) a vyřazení z osmifinále Ligy mistrů s Portem. Už to přebolelo?

Jo... Samozřejmě je to škoda. Los nám přál, Porto bylo dost hratelný soupeř, po prvním zápase to vypadalo na postup. Fakt to mrzí.

Vy jste v odvetě naskočil do prodloužení a v závěru jste málem získal penaltu. Štve vás stále, že ji sudí Cakir neodpískal?

Rozhodně. V první moment jsem byl přesvědčený, že až se půjde podívat, tak to uvidí a penaltu nakonec pískne. Bohužel se v tak důležitý moment, v poslední minutě prodloužení, ani nešel podívat, což jsme nikdo nepochopili. Byli jsme z toho hodně zklamaní. Mrzí to, ale musím uznat, že Porto hrálo velmi dobře. My ve druhém zápase neměli takovou kvalitu, Porto hrálo líp.

Pojďme k reprezentaci. Anglie, Brazílie, co je pro vás víc?

Anglie je kvalifikační zápas, proto bych ji řadil trochu výš.

Dá se čekat, že Angličané budou v pátek večer víc na balonu. Do otevřené obrany se hraje příjemněji, že?

Třeba budeme mít takovou kvalitu, že jim nepůjčíme balon a budou běhat jenom oni. (úsměv) Ne, samozřejmě se dá předpokládat, že na míči budou víc, my musíme být připravení na naše šance, které se naskytnou třeba po ztrátách. Pro mě je vždycky lepší mít víc prostoru, než když se buší do zatažené obrany.

Jak se popasujete s důraznými anglickými obránci?

Z Itálie jsem na důraz celkem připravený, stopeři tam jsou minimálně na stejné úrovni. Co se soubojové stránky týče, měl bych na to být připraven.

Bude po předchozích povedených duelech těžší potvrdit vzestupnou tendenci proti Anglii?

Hlavně pro naše sebevědomí je fajn, že nám poslední zápasy výsledkově vyšly a že i předvedená hra měla nějakou úroveň. Ale jedeme do Anglie a nemůžeme počítat s tím, že jim dáme 3:0 a pojedeme nazpátek. I veřejnost třeba počítá s tím, že se může i prohrát a nebude se z toho dělat bůhvíjaká věda. Víme, proti komu hrajeme a jak jsou silní. Každopádně se připravujeme na to, že chceme uspět, třeba tam vyhrát, minimálně vzít bod. Uděláme pro to všechno.