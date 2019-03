Starost o Dočkala: Čekáme a věříme. Fotbalisté se sešli před Anglií

Národní mužstvo se v pondělí v poledne sešlo v Praze. Před výjimečnými zápasy. V pátek začne kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Anglii ve Wembley.

V úterý 26. března vyzve v Praze v přípravném utkání Brazílii, nejpopulárnější fotbalovou reprezentaci světa.

Ale je nejisté, jestli u toho bude Bořek Dočkal. Kapitán, na němž nový trenér Jaroslav Šilhavý loni v říjnu postavil svou reprezentaci. A Dočkal ji probudil, dosáhla na tři výhry ze čtyř zápasů.

Po únorovém přestupu s ním oživla i Sparta.

„Pro reprezentaci je to důležitý hráč,“ zdůraznil Šilhavého asistent Chytrý.

Třicetiletý záložník má potíže v oblasti lýtkového svalu a achilovky. Jak jsou vážné, zatím oficiálně jasné není. „Je v péči lékařů, je to otevřené. Během úterý a středy se uvidí, jestli to půjde,“ poznamenal kouč.

Dočkal po pondělním vyšetření, pokud tedy dobře dopadne, půjde na hřiště a zkusí trénovat. „Cítíme naději, že to bude dobré, že se dá do pořádku a bude k dispozici,“ poznamenal Chytrý.

Národní mužstvo na svého kapitána počká, dokud to půjde. Nejpozději ve středu však chce mít trenér jasno, jestli Dočkal bude moci jít do ostrého zápasu ve Wembley.

„S Bořkem se tým zvednul. Když jsem viděl, že i víkendu nehrál, tak jsem mu psal, jak je na tom. Říkal, že by to měl být menší problém a že udělá všechno pro to, aby byl v pořádku. Ale nechci spekulovat,“ poznamenal obránce Marek Suchý.

Vaclík je po zápase proti Slavii opět zraněný Vedle kapitána Bořka Dočkala má před startem kvalifikace o Euro 2020 zdravotní potíže i první brankář Tomáš Vaclík. Souvisí se zranění pánve, které utrpěl v úvodním osmifinále Evropské ligy proti Slavii. Minulý týden v odvetě sice nastoupil, ale teď o víkendu za Sevillu kvůli zranění nechytal. „Má to souvislost se zraněním z prvního zápasu proti Slavii,“ poznamenal asistent reprezentačního trenér Jiří Chytrý. Pokud by se po vyšetření v Praze ukázalo, že páteční duel ve Wembley proti Anglii nestihne, reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý by dodatečně nominoval slávistu Ondřeje Koláře. A do branky by šel Jiří Pavlenka.

Suchý býval kapitánem před Dočkalem, do reprezentace se vrátil poprvé od loňského června. Na podzim totiž léčil zranění achilovky. „Jsem rád, že mi to vyšlo, že jsem to stihnul. Je to přece jen hodně zajímavý sraz.“

Podobný případ je Darida, který se v posledních týdnech kurýroval ze svalového zranění. „Věděl jsem, že to bude na knap. Šel jsem hrát za naše béčko, abych zjistil, jestli noha drží,“ poznamenal záložník Herthy.

Na podzim za národní mužstvo odehrál jen poločas v přípravě v Polsku, Suchý ani minutu. Teď se vrátili, ale zase může chybět Dočkal.

Jak je jeho přínos pro tým zásadní, svědčí i fakt, že ho Šilhavý vzal do nominace i ve chvíli, kdy týden netrénoval a o víkendu kvůli zdravotním potížím nehrál.

„Je to tak zkušený hráč, že by se na zápas nachystal, v tom problém nevidíme,“ ujistil Chytrý.

„Ale samozřejmě v hlavě máme varianty, pokud by k dispozici nebyl. Připraveni být musíme, kdyby to nastalo. Ale věříme, že to řešit nebudeme.“

Pokud by Dočkal nakonec z nominace vypadl, Šilhavý by nejspíš povolal jabloneckého Michala Trávníka. Další variantou by mohl být slávista Josef Hušbauer.