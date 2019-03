Kdo na Anglii? Jedničkou Pavlenka, na hrot Schick a co s obranou?

V nominaci je třiadvacet fotbalistů včetně tří brankářů. Z dvaceti hráčů do pole jsou čtyři krajní obránci, čtyři stopeři, čtyři křídla, šest středopolařů a dva hrotoví útočníci.

Ze současného složení kádru i z předchozích zápasů lze vystopovat, že Česko nastoupí v rozestavení se čtyřmi obránci, pěti záložníky a jedním útočníkem.

ANKETA: Jak by mělo Česko v Anglii nastoupit? vyberte jedenáct hráčů do základní sestavy

Brankáři. Při loňském podzimním nástupu Šilhavého nebyla oficiálně určena brankářská jednička. Tomáš Vaclík, který roli gólmana číslo jedna plnil po odchodu Petra Čecha od léta 2016, i Jiří Pavlenka odchytali po dvou zápasech.

Jenže Vaclík kvůli zranění momentálně není k dispozici, i proto je nanejvýš pravděpodobné, že ve Wembley nastoupí Pavlenka z Werderu Brémy, který za národní mužstvo dosud nasbíral osm startů. S ním jsou v nominaci Tomáš Koubek z Rennes a dodatečně povolaný slávista Ondřej Kolář.

„Gólmani byli sledovaní snad nejvíce ze všech, protože jejich trenér Milan Veselý za nimi byl na inspekci několikrát. Po každém utkání s nimi navíc mluví a jejich výkony vyhodnocuje, takže o brankářské jedničce už jasno máme. Zatím si to ale necháme pro sebe,“ poznamenal Šilhavý.

Obránci. Po devíti měsících po zranění se do týmu vrátil stabilní stoper Marek Suchý z Basileje. Šilhavému při jeho absenci vykrystalizovala dvojice Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) - Tomáš Kalas (Bristol). Zůstane to tak? Nebo přece jen kouč zařadí do sestavy Suchého? Čtvrtým stoperem do party je slávista Ondřej Kúdela, který za národní mužstvo ještě nenastoupil.

Na pozice krajních obránců jsou k dispozici Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Theo Gebre Selassie z Brém, slávista Vladimír Coufal a Filip Novák z Tranbzonsporu, který je jako jediný levák.

Šilhavý do základní sestavy na pravou stranu dával Kadeřábka a vlevo Nováka. Gebre Selassie v posledních dvou duelech střídal na pozici pravého záložníka.

Záložníci. Čeká se, jestli po zranění lýtka a achilovky bude schopen zápas zvládnout kapitán Bořek Dočkal ze Sparty. V úterý poprvé po týdnu trénoval, do Anglie s výpravou odletí a o jeho startu se rozhodne až v poslední možné chvíli.

Pokud mu to zdravotní stav dovolí, Dočkal by nastoupil na své pozici podhrotového hráče hned za útočníkem. Dostal by volnost a méně defenzivních úkolů než ostatní středopolaři.

Za ním si silnou pozici pod Šilhavým vybudovali David Pavelka z Kasimpasy a slávista Tomáš Souček.

Pokud by Dočkal nastoupit nemohl, nabízí se varianta s Vladimírem Daridou, který však v posledních týdnech i vinou zranění za Herthu Berlín hrál málo. Nováček Alex Král ze Slavie a sparťan Martin Frýdek jsou jinými typy středních záložníků.

Na pozice křídelních hráčů v posledních zápasech nastupovali Vydra z Burnley vpravo a Jakub Jankto ze Sampdorie Janov vlevo, případně slávista Jaromír Zmrhal. Nelze očekávat, že se od začátku dočká šance slávista Lukáš Masopust.

Útočníci. Zdá se, že přednost dostane Patrik Schick z AS Řím před slávistou Milanem Škodou.

Ve čtyřech dosvadních zápasech pod Šilhavým nastoupil Schick třikrát v základní sestavě, jednou tam byl Michael Krmenčík, ale ten je dlouhodobě zraněný.