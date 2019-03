Jasná penalta na Schicka, zuří AS Řím. Selhání asistenta, ne videa

Video v akci. United senzačně vyřadili PSG, penalta pomohla i Portu Zpravodajství ze středečních duelů

AS Řím v Lize mistrů nezopakuje loňské semifinále. Nepobere slávu, jako když ve čtvrtfinále přemohl Barcelonu.

Letos skončil už v osmifinále. V prodloužení odvety ho z kola ven poslalo Porto (3:1).

I proto, že známý a sebestředný turecký sudí Cüneyt Cakir v závěru prodloužení zákrok na Schicka neodpískal. I proto, že ani jeho kolega u videa neshledal, že by v souboji došlo k přestupku.

„Loni v semifinále video nebylo a doplatili jsme na to. Letos už tady video máme a stejně nás okradli,“ zuřil šéf italského klubu James Pallotta. „Patrik Schick byl jasně podražen, ale videorozhodčí penaltu nenařídil. Už na to nemám sílu.“

Podle zpomalených záběrů se zdá, že Marega mohl svou levou nohou přišlápnout Schickovu pravou patu a zároveň Schick svou levačkou zavadil o soupeřovu levou nohu, který běžel těsně za ním. Ale jistotu ani záznam nedal.

Pro AS Řím je to bolestné, zvlášť když o jeho vyřazení rozhodl pokutový kop, který na doporučení vidoasistenta Cakir v prodloužení nařídil za faul Florenziho.

„Dali jsme do toho všechno, mohli jsme i vyrovnat na 2:2. Pak proti nám odpískali penaltu, a když mohli písknout jednu pro nás, tak se ani nešel na video podívat. Je to ostuda,“ stěžoval si obránce Kostat Manolas v rozhovoru pro Sky Sports Italia.

Proč by se měl Cakir dívat na monitor, když mu kolega u videa řekne, že na zákroku na Schicka nic závadného nenašel?

Bouře, které video ve fotbale vyvolává, jsou z velké části zaviněné neznalostí pravidel a protokolu jednotlivých aktérů zápasů. Nezná ho Manolas, neznají ho další hráči i trenéři, jak ukazují příklady i v české lize.

„Jen mi řekl, že asistent u videa žádný faul neviděl. Přitom tam byl jasný kontakt, všichni to viděli. Nerozumím tomu. V minulé sezoně nás obrali o dvě penalty proti Liverpoolu, za což se nám potom omluvili. Teď už se nemají na co vymlouvat. Když máte k dispozici video, musíte se na to jít podívat,“ vedl si Manolas svou.

Jestli si zástupci AS Řím na někom mají vybít zlost, tak na asistentovi u videa, který souboj Maregy se Schickem jako penaltový nevyhodnotil a hlavnímu nedal doporučení.

„Tohle nebylo selhání videa, selhal lidský faktor,“ prohlásil Daniele De Rossi, kapitán AS Řím. „Kdyby se to hodnotilo jako zápas v boxu, postoupili bychom na body. Je to bolestivé, protože jsme si nezasloužili vypadnout. A za takových okolností to bolí ještě víc.“

AS Řím se v sezoně příliš nedaří, v italské lize je až pátý a neúspěch v Champions League zvyšuje tlak na trenéra Eusebia Di Francesca. Ten po utkání nepřišel na tiskovku, za což ho podle pravidel čeká pokuta, a údajně sám přemýšlí o odstoupení.

„Vždycky jsme šli za trenérem a i v Portu jsme dokázali, že nám na klubu záleží. Di Francesco už navždy bude koučem, který s AS Řím postoupil do semifinále Ligy mistrů. Za to si zaslouží uznání, ale víme, že zatím nemáme nejlepší sezonu a práce trenéra bude vždy spojená s výsledky,“ poznamenal De Rossi.