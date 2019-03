Přichází Schickův čas? Ranieri ho chválí a chystá mu místo vedle Džeka

Příště vedle Džeka? Společně se na hřišti potkali výjimečně. A když, tak se Schick zkušenějšímu Džekovi většinou podřídil a hrál na křídle. „Patrik a Edin by ale spolu měli hrát v útoku,“ myslí si nový trenér Ranieri. „Pro každého útočníka je to samozřejmě lepší, když není v obležení soupeřových obránců sám. Myslím, že by nám to s Edinem vyhovovalo,“ řekl Schick. Proti Empoli (2:1) nenastoupil Džeko kvůli kartám.