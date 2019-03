Kam pálí Kane? Brankáři se chystají na střelce Anglie, Pavlenka mlžil

Dalších 12 fotografií v galerii Český brankář Jiří Pavlenka během utkání s Katarem. | foto: FAČR/Jan Tauber

dnes 15:45

Smířený s pozicí náhradníka fotbalista Tomáš Koubek už v úterý během uvolněného povídání žertoval: „Těším se, že budu mít jedno z nejlepších míst na stadionu.“ Přitom Jiří Pavlenka, jenž by měl podle předpokladů v pátek proti Anglii do brány jít, zůstává opatrný. „Dokud to nevíme od trenérů najisto, chytat může kdokoli.“

Při absenci Tomáše Vaclíka, čerstvého Fotbalisty roku, kterého před zápasy s Anglií a Brazílií vyřadilo zranění, jsou role na první pohled rozdělené jednoznačně.

ANKETA: Jak by měli Češi nastoupit v Anglii? Vyberte jedenáct hráčů do základní sestavy Pavlenka si během podzimu pod koučem Šilhavým rozdělil minuty rovnoměrně s Vaclíkem a bude jedničkou. Koubek mu má krýt záda a Kolář, dodatečně nominovaný náhradník, je trojka. Nebo ne? „Člověk může mít tucha, že nastoupí - i vzhledem k tomu, že jsme s Vaclošem chytali na podzim, ale nikde není řečeno, že se to ještě nezmění,“ tvrdil ve středu novinářům Pavlenka, gólman bundesligových Brém. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii O den dřív se nově složené brankářské trio potkalo na tréninku prvně. „A bylo by samozřejmě fajn, kdybychom co nejdřív věděli, kdo v zápase půjde chytat, ať se můžeme v klidu nachystat,“ poznamenal Koubek. A že bude na co se nachystat! Čechy čeká v ostrém startu do kvalifikace o Euro obrovská ofenzivní síla. Anglická rychlost i dynamika jsou výjimečné. Kane, Sterling, Rashford, Wilson, Alli, kdo bude největší hrozbou? „Člověk se může dopředu připravit jakkoli a na cokoli, ale zápas se často vyvíjí úplně jinak,“ tuší Pavlenka. „V dnešní době vám hodně pomůže video, spoustu věcí na něm rozklíčujete: odkud hráč nejčastěji střílí, kam zakončuje. Já takové sestřihy sleduju před každým soupeřem, ale vím, že pokud je těch informací moc, nemáte šanci je při zápase využít. Soustředit se musíte hlavně na základy,“ vysvětluje Koubek, který stál v reprezentační bráně naposledy v Rusku, při výprasku 1:5. „Tenkrát jsem si řekl, že to nevzdám, že budu makat, abych dostal v nároďáku další šanci, ale pro Anglii je to, myslím, jasně dané. Podzimní zápasy o jedničce napověděly.“

Koubek v nich nenastoupil vůbec, naopak Pavlenka odchytal stejně jako Vaclík dva duely: na Ukrajině (0:1) nezabránil těsné porážce, při přípravě v Polsku (1:0) udržel čisté konto a zazářil. Pro čtenáře iDNES.cz byl ve známkování dokonce nejlepším ze všech. „Na každé utkání se snažím připravit stejně. Nechci být přemotivovaný ani ustrašený, naopak si chci každý zápas maximálně užít,“ přiblížil Pavlenka. Vychytá v pátek večer anglické hvězdy?