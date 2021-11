Umělá inteligence poprvé ohlídá ofsajdy. Sudí dostane echo, pak rozhodne

Jde o další vývojovou fázi technologie, kterou FIFA nanečisto testuje už déle než dva roky, mimo jiné na stadionech Manchesteru City či Bayernu Mnichov. V březnu by ji mohl IFAB, mezinárodní pravidlová komise, schválit i pro katarské mistrovství světa.

Má zrychlit a zpřesnit rozhodování ofsajdových situací. Díky umělé inteligenci.

„Hráči budou padesátkrát za sekundu snímáni prostřednictvím devětadvaceti bodů a nasbíraná data poté vyhodnotí umělá inteligence, která v případě ofsajdu upozorní videorozhodčího,“ řekl Johannes Holzmüller, šéf rozvoje nových technologií ve FIFA.

Systém by měl využívat deset až dvanáct kamer, které budou umístěny pod střechami stadionů.

Na vývoji se podílelo několik technologických společností včetně švédského ChyronHego, jež provozuje také v Česku známý statistický systém Tracab. Nejdál je však v současnosti britský Hawk-Eye, který už do fotbalu implementoval například i jednu z brankových technologií.

Ta funguje jednoduše: když balon přejde brankovou čáru, hlavnímu rozhodčímu okamžitě zapípají hodinky. U ofsajdů to bude podobné, jen by upozornění dostali videorozhodčí.

Wengerova revoluce. Nové pravidlo o ofsajdu by zvýhodnilo útočníky Jeden z návrhů, jak změnit letitý předpis

„Chceme vytvořit podobný nástroj, jakým je právě gólová technologie. Neměl by rozhodovat místo sudích, ale měl by jim okamžitě říct, jestli se jednalo o ofsajd, nebo ne,“ podotkl v minulosti Holzmüller.

Hlavním cílem nového systému má být zejména zrychlení rozhodování. Vždyť nyní se některé těsné ofsajdové situace za pomocí speciálních kalibrovaných čar zkoumají na videu klidně i několik minut, průměrná délka jedné intervence VAR je podle Arséna Wengera, v rámci FIFA šéfa globálního rozvoje fotbalu, asi 70 sekund. A to je příliš.

„Nehledě na to, že díky nové technologii dokážeme rozhodování zpřesnit,“ zní z vedení světového fotbalu. „Dokážeme lépe určit moment přihrávky a také pozici jednotlivých částí těla bránících i útočících hráčů,“ uvedl Holzmüller.

Švédská společnost ChyronHego je jednou z firem, která v posledních letech vyvíjela novou technologii na rozpoznávání ofsajdů ve fotbale, pomoci má umělá inteligence.

Podle Pierluigiho Colliny, předsedy rozhodcovské komise FIFA, jde o zatím nejdůležitější test technologie ve fotbale. Zdůrazňuje však, že klíčový musí zůstat verdikt videorozhodčího: „Počítač může udělat čáru a určit ofsajdové postavení, ale jak moc se zainteresovaní hráči zapojili do akce či ovlivnili hru, to musí i nadále posuzovat člověk.“

Ve všech vyspělých evropských soutěžích s vyhodnocením ofsajdových momentů pomáhá zmiňovaná kalibrovaná čára. Ta dokáže rozsoudit i milimetrové situace, což přitom mnohdy vzbuzuje vášně. Třeba proto, že rozhodčí za pomocí operátora nepřesně určí moment přihrávky.

Vůbec žádnou zvláštní technologii dosud nemá k dispozici Česko.

Tuzemští videorozhodčí proto ofsajdy posuzují na základě běžných záběrů z kamer, které mají k dispozici. Co není průkazné z opakovaček, nechávají na rozhodnutí sudích na hřišti.

Rozhodčí Pavel Franěk kontroluje situaci na monitoru systému videorozhodčího (VAR) během zápasu mezi Spartou a Olomoucí.

„Myslíme si, že Fortuna liga je soutěž, která by si kalibrovanou čáru určitě zasloužila, bohužel to ale není jen na nás. Jde o finanční prostředky,“ uvedl Radek Příhoda po svém letním nástupu do čela komise českých rozhodčích.

Počáteční investice do softwaru s licencí na čtyři roky činí asi 40 milionů korun, licence na další sezony vyjde zhruba na 10 milionů. „Řešíme to. V optimálním případě bychom technologii rádi měli od jarní části,“ uvedl Příhoda.

To FIFA už je aktuálně mnohem dál. Vážné koketování s umělou inteligencí budiž důkazem.