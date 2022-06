Španělé? Trochu jsme je naštvali, na odvetu už se těší, řekl Pešek

Hned v úvodu spolu s útočníkem Janem Kuchtou postupovali sami na gólmana a akci sehráli tak, že Pešek bezpečně zakončil do prázdné branky.

„Kuchtiče znám, není lakomý. Uklízel jsem to skoro do prázdné, i když tam byl gólman docela rychle. Jen jsem to tlačil dolů, kdybych to netrefil, tak bych si to hodně vyčítal,“ líčil po zápase Pešek.

Jenže pak sudí signalizovali ofsajd. Co se vám honilo hlavou?

Nebyl jsem si jistý, spíš jsem si myslel, že Kuchtič je v ofsajdu. Já jsem si to hlídal, byl jsem na linii, ale když jsem pak slavil, tak jsem viděl rozhodčího, jak zvedá praporek. Modlil jsem se, aby to přezkoumali. Nakonec to dopadlo dobře a jsem za to rád.

ZNÁMKY Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů?

Čím to, že jste udeřili hned takhle v úvodu?

Byli jsme skvěle připravení. Tým a sestavu jsme měli udělanou, že jsme bránili a hrozili z brejků. Oni hráli hodně na riziko, vysoko, takže jsme se snažili o brejky. A že se nám jeden podařil hned v páté minutě, to nám zvedlo sebevědomí a do zápasu jsme vstoupili nejlíp, jak to šlo.

Nakonec z toho byla remíza 2:2.

Kdyby nám někdo řekl před zápasem, že budeme remizovat, tak bychom to brali všemi deseti, ale je škoda, že jsme dostali dva góly takhle ke konci poločasů. Je to zklamání, ale byl to z naší strany odpracovaný a poctivě odvedený zápas, takže výsledek musíme brát.

Jak se vám líbil gól Jana Kuchty?

Znám ho už z Liberce, vím, jak pracuje. Klobouk dolů před jeho výkony, moc mu to přeju. Když jsem byl na lavičce, tak jsem se modlil, aby to tam spadlo. Řešení bylo mazácké.

Jak moc bylo utkání náročné?

Věděli jsme, že budou držet balon, že to bude velice náročné. Ale byli jsme skvěle připravení a hrozili jsme z brejků. Zápas přinesl hodně emocí, protože jsme dostali gól do kabiny, což nás hodně mrzí. Každý tým si chce tohle pohlídat, aby si o půli mohl v klidu říct, co dál. Velké emoce byly i k rozhodčímu, nějaké zákroky, nějaké otáčení, ale tohle k fotbalu patří. Pak nám pomohli fanoušci.

Po prvních dvou zápasech v elitní skupině Ligy národů máte čtyři body. Jak to berete?

Určitě panuje maximální spokojenost.

Čím to, že se vám v reprezentaci tak střelecky daří? I třeba ve srovnání s jarem ve Spartě.

Jsem za to strašně rád. Nevím, čím to je. Vím, že jaro ode mě nebylo optimální, ale vím, že taková období jsou. Podzim jsem měl skvělý, vážil jsem si toho, ale pak jsme na to se Spartou týmově nenavázali. Ani já jsem týmu nepomohl tolik, jak jsem chtěl. Doufám, že jsem to období zlomil a budu takhle pomáhat i Spartě.