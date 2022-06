Proč nestřídal? Udělali jsme správně, i když jsme dostali gól, řekl Šilhavý

Střídat zraněného hráče?

Nebo risknout hru v deseti, když do přestávky zbývalo pár minut, a změnu si pošetřit na druhou půli?

„Přemýšleli jsme, co udělat,“ poznamenal trenér.

Nezdá se, že se Šilhavému strategický tah povedl, když Česko dostalo gól. A zrovna z prostoru, kde se do té doby pohyboval Jakub Jankto, jenž byl odnesen na nosítkách.

„Jenže já musel myslet na to, co se může stát v druhé půli,“ oponoval Šilhavý.

Ve fotbale můžete střídat pět hráčů, ale jen ve třech tzv. oknech a o přestávce. Ve chvíli, kdy Jankta odnášeli s koňarem na nosítkách, už Šilhavý musel k jedné změně sáhnout. Po dvaceti minutách nemohl dál otřesený Jaroslav Zelený. „Dostal do hlavy,“ podotkl Šilhavý.

Kdyby ještě před půlí šel náhradník za Jankta, během druhé půle by Šilhavý mohl střídat už jen jednou, byť až tři hráče naráz.

„Kolem šedesáté minuty bychom to museli udělat, pak se mohl zranit brankář a do brány by musel hráč z pole a my bychom hráli v deseti,“ vysvětloval Šilhavý, jak se rozhodoval.

„Bereme to s kolegy na sebe. Bylo to naše rozhodnutí a myslím si, že správné, byť jsme inkasovali. Jinak jsme to ani udělat nemohli.“

Češi od čtvrté minuty vedli 1:0, na 1:1 soupeř vyrovnal v nastavení první půle. Vzápětí se šlo do kabin. Ale nestalo se, že by se hráči ozvali, že měl kouč za Jankta okamžitě poslat čerstvého hráče. Udělal to až o přestávce.

„S hráči jsme to konzultovali, změnili jsme rozestavení, vzadu jsme v tu chvíli hráli na čtyři,“ podotkl kouč.

Do zadní řady se ke třem stoperům Davidu Zimovi, Jakubu Brabcovi a Aleši Matějů ještě stáhl Vladimír Coufal. Přesto Španělé skórovali.

„Věřili jsme, že to dohrajeme i v deseti. Byli jsme zklamaní, že to nevyšlo. Ale nikdo nám nic nevyčítal. Každý si uvědomil, že by se nám to nemuselo vyplatit a nemuseli jsme mít ani ten jeden bod.“

Poločasové střídání Milana Havla za Jankta se do třech povolených oken nepočítalo. V 58. minutě šli do hry Adam Hložek s Václavem Černým, poslední pátý čerstvý hráče v třetím povoleném okně Václav Jurečka vyměnil vyčerpaného bojovníka Jana Kuchtu dvanáct minut před koncem.

Češi v té době vedli 2:1, druhý gól soupeře padl v 90. minutě.