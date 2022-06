A co teprv, až Kuchta nastoupí se Schickem. Budeme nebezpečnější, těší se kouč

Podobně se kdysi v Edenu v Lize národů trefil i Patrik Schick, když Češi porazili Slováky. A teď Kuchta, který letos českou ofenzivní jedničku zdatně zastupuje, málem popravil jednoho z evropských favoritů.

„Jsem rád, že při absenci Schicka máme k dispozici právě takového útočníka, nesmírně platný hráč,“ ocenil Jaroslav Šilhavý.

Po Kuchtově krásném lobu se Češi necelou půlhodinu před koncem zápasu se španělským favoritem dostali podruhé do vedení, které pak ztratili až v samotném závěru.

„Škoda, že jsme dostali dva laciné góly na konci poločasů,“ kroutil hlavou pětadvacetiletý střelec, když po utkání hovořil s reportérem České televize. „Stalo se nám to i ve čtvrtek se Švýcarskem, teď znovu. Ale za bod jsme samozřejmě rádi, protože všichni víme, jak obrovskou kvalitu Španělé mají.“

Češi se nezalekli.

Na soupeře se během nezvykle dlouhých videoporad přichystali detailně.

„Nechtěli jsme být za vořezávátka. Věřili jsme si a věděli, že když budeme makat a hrát týmově, máme na to uhrát dobrý výsledek.“

Zvlášť, když se jim hned po třech minutách povedlo soupeře dokonale zaskočit –⁠⁠⁠ i díky Kuchtovi, nejlepšímu českému hráči na place.

„Trenéři nám na videu ukázali, jak na ně. A vedoucí gól? Byla to krásná akce hned zkraje utkání, skvělý balon od Vládi Coufala a já to pak dal Péšovi do kuchyně,“ culil se.

Pro španělskou obranu byl útočník ruského Lokomotivu Moskva tuze nepříjemný. Dotěrný a otravný. Několikrát sice možná dohrál soupeře i na hranici faulu, ale právě agresivita na lehkonohé protivníky platila.

Trenéři ho opět zaslouženě chválili za tunu práce, kterou odvedl. A když pár minut před koncem přepouštěl místo na hřišti náhradníku Jurečkovi, aplaudoval mu celý Eden.

Jako tenkrát, když ještě válel za Slavii.

„Jeho zakončení? Fenomenální,“ smekl záložník Černý, jenž ve druhém poločase založil Kuchtovu gólovou akci. Špatně postavený stoper García se nechal nachytat, náběh soupeře nezachytil a pak společně s ostatními sledoval, jak Kuchta parádně přeloboval brankáře. „Takových gólů moc nedávám,“ hlásil následně šťastný střelec do kamery.

Napravil zaváhání z předchozích minut, kdy jiný samostatný únik - pro změnu po přihrávce od Matějů - nedotáhl a vystřelil vedle.

„Zase jsme si sáhli na dno. Zápasy v elitní skupině jsou pro nás za odměnu, ukázali jsme však sami sobě, že i s takovými mančafty se můžeme měřit,“ těšilo Kuchtu stejně jako ostatní členy národního týmu.

A to na červnový sraz nedorazila řada největších opor v čele se zmiňovaným Patrikem Schickem...

„Až se Páťa vrátí, dovedu si představit, že s Kuchtičem nastoupí spolu a budou si rozumět,“ řekl Šilhavý. „Už teď se na to těším, protože pak budeme ještě nebezpečnější a silnější.“