Bezesné noci, obavy. A teď jsme zklamaní, že jsme Španěly neporazili, řekl trenér

Sotva lze lépe vystihnout druhé vystoupení národního mužstva v nejvyšší úrovni Ligy národů než následující Šilhavého věta: „Jsme zklamaní, že jsme se Španělskem jen remizovali.“

Španělsko bylo jasným favoritem, ale Češi se nedali. „Kluci to odmakali,“ prohlásil kouč.

Soupeři čelili nadšením, maximálním možným nasazením, obětavostí i taktickým plánem. „Byl správný, byť se to někomu nemuselo líbit, protože jsme hráli defenzivně. Jenže si nemyslím, že bychom proti Španělům mohli hrát jinak. Osvědčilo se to, hráči to přesně tak cítili.“

V Šilhavého éře je to další cenný výsledek proti elitnímu evropskému mužstvu. Výhra v kvalifikací o postup na Euro nad Anglií na podzim 2019, loňská remíza s Belgií ve světové kvalifikaci, postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy přes Nizozemsko.

„Kdybychom vyhráli, asi bych zápas se Španělskem dával hodně vysoko. Takhle si to zařadím někam mezi,“ přemítal Šilhavý. „Soupeř dokazoval, že je velkým favoritem. My jsme perfektně bránili a čekali na brejk.“

Z nich padly obě branky a u obou byl útočník Kuchta. Nejdřív v úvodu zápasu přihrál Peškovi, ve druhé půli sólo z poloviny hřiště zakončoval sám. A Česko po čtvrtečním vítězství nad Švýcarskem (2:1) má ve skupině čtyři body.

„Ani ve snu jsem si to nedokázal představit,“ přiznal kouč. „Kluci si zaslouží velký dík. Ukázali charakter, odehráli skvělý zápas.“

Na podzim 2020 si Česko v konkurenci Skotska, Slovenska a Izraele vybojovalo postup do Ligy národů A. Krátce před loňskými Vánocemi jim los určil soupeře.

„Nejdřív jsme měli velkou radost z postupu. Ale jak se zápasy s giganty přiblížily, tak byly přece jen obavy. Ale klukům říkáme: Žádný strach, jdeme na ně. A oni mají srdce na správném místě.“

Utvrdit se v tom mohou ve čtvrtek v Portugalsku a v neděli znovu proti Španělsku, tentokrát v Málaze.

„Není to vůbec jednoduché. Když jsem se los dozvěděl, měl jsem bezesné noci. Ale čtyři body jsou vzpruhou a motivací do dalších zápasů. Kluci vidí, že když zápas odpracují, odmakají, tak přijde odměna.“

Nedaleko už může být záchrana, což v konkurenci Španělska, Portugalska a Švýcarska je třetí místo.

„Jen mě mrzí, že nejsme kompletní, a tím silnější. Ale zároveň musím říct, že ti, kteří hrají, dokážou zraněné spoluhráče zastoupit a odehrát skvělé zápasy. V kabině z týmu cítím energii a ta je pak cítit i na hřišti.“