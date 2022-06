Dejte si na nás doma pozor. Jak si fotbalisté v Edenu troufají na giganty

Národní mužstvo je na stadionu v pražském Edenu postrachem fotbalových velmocí, nejlepších reprezentací planety.

Nebyla náhoda, že v neděli večer ještě na začátku závěrečné minuty Češi vedli nad Španělskem 2:1. Pak jim výhru sebrala „nešpanělská“ akce po rozehraném rohu - centr a hlavička.

„Vycházíme z týmového pojetí. Máme silný charakter, velké srdce a obrovské odhodlání,“ vypočítává asistent Jiří Chytrý.

„A díky tomu se nám trenérům dobře pracuje. Kluci jdou hrát za tým, za Česko. Svoje ambice a ega dají stranou a právě týmovým výkonem jsme schopní i těm velkým soupeřům čelit.“

Češi jim čelili pokaždé jinak. Proti Španělsku vyrukovali s defenzivní taktikou, soupeře nenapadali, bránili až na třiceti metrech od vlastní brány se všemi hráči.

„Někomu se to nemuselo líbit, protože jsme hráli defenzivně. Jenže si nemyslím, že bychom proti Španělům mohli hrát jinak. Osvědčilo se to, hráči to přesně tak cítili,“ zdůraznil hlavní kouč Jaroslav Šilhavý.

Čechům vyhovuje, když mohou hrát zezadu, ucpat prostory pro průnikové přihrávky, nepouštět se do sprintů s rychlými protivníky, nedat jim prostor, aby se rozběhli.

Z týmového výkonu pak vyniknou ty individuální. Brankář Vaclík, stoper Brabec, útočník Kuchta. „Když se to všechno sejde, povede se výsledek,“ poznamenal reprezentační asistent Chytrý.

Španělsko je sedmým týmem světového pořadí národních mužstev, Čechům z pohledu dlouhodobých výsledků patří až pozice ve čtvrté desítce, jsou třiatřicátí.

Češi měli míč jen 20 procent času Taktika nechat Španěly hrát přinesla i velký rozdíl v držení míče mezi oběma týmy. Češi ho měli v držení jen dvacet procent času, soupeř osmdesát. Ve venkovních zápasech ho měli Španělé v éře Luise Enriqueho častěji už jen před třemi roky na Maltě (83 % a výhra 2:0).

Loni v březnu si vyšlápli na tehdejší jedničku žebříčku Mezinárodní fotbalové federace (FIFA), v kvalifikaci o postup na mistrovství světa nad Belgií vedli gólem Provoda, pak Lukaku vyrovnal, v závěru Bořil trefil břevno a z poslední akce Součkovu hlavičku odvrátil Alderweireld z prázdné brány.

Poctivé bránění v bloku, včasné a důrazné dostupování. Po zisku míče rychlý přechod do protiútoku, centr do vápna, blesková reakce na odražený míč. Podobná taktika jako proti Španělsku, možná byli Češi víc odvážnější.

„Jsem hrdý, jak jsme to zvládli. Ale jsem pokorný, remízy si cením,“ říkal tenkrát kouč Šilhavý.

Že se Češi mohou měřit s kýmkoli, ukázal už podzim 2019.

Ač nebyli během kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020 zrovna přesvědčiví - dokonce prohráli v Kosovu -, tak opět v pražském Edenu zdolali Anglii, která do té doby ve skupině neztratila ani bod. Na výhru dosáhli po obratu, tři body do tabulky zařídil pět minut před koncem debutant Ondrášek.

„Ještě tomu nemůžu věřit, že jsme tak silné mužstvo dokázali porazit. Myslím, že za ten týmový výkon i výkon jednotlivců jsme si to zasloužili,“ tvrdil Šilhavý.

Byl to první dílčí úspěch v Šilhavého éře u národního mužstva, která začala na podzim 2018.

Následně první srážka s elitním protivníkem nedopadla dobře. Debakl 0:5 v Anglii na úvod kvalifikace byl varováním.

Hned poté do Edenu dorazila na přípravu Brazílie, a i když Češi nejslavnějšímu národnímu mužstvu planety podlehli 1:3, rozhodně nezklamali. Vyhráli poločas, získali sympatie fanoušků, byť dojem pokazily góly v závěru.

Od té doby ostrý zápas doma Češi neprohráli, nepočítáme-li duel Ligy národů proti Skotsku na podzim 2020 v Olomouci, kde nastoupil rezervní tým, protože reprezentační áčko muselo do karantény.

„Víme, že Španělé jsou možná ve všech atributech lepší, ale my máme hrdost. Přesvědčili jsme se už v minulosti, že doma jsme schopni porazit každého. Potřebujeme i hodně štěstí, ale rozhodně nemyslíme třeba jen na remízu. Když se naskytne příležitost, určitě půjdeme po vítězství,“ vykládal záložník Jakub Jankto.

Pořád je však rozdíl mezi Českem doma a venku. V Anglii 0:5, loni odveta v Belgii 0:3.

Změnit to Češi mohou tento týden, ve čtvrtek se představí v Portugalsku a v neděli ve Španělsku.

„Portugalci hrají podobně jako Španělé. Čekáme, že budou dominantní s míčem, že si kombinací budou chtít vytvořit střelecké pozice, a k tomu všemu dokážou využít výjimečného Ronalda. O to víc jsou nebezpeční ve finální fázi,“ přemítal Chytrý.