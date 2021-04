Zlín se ztrapnil, fanoušci pak grilovali hráče. Naštěstí věcně, bez agrese

„Bylo to věcné, v pohodě, žádná agrese. Co chtěli, to nám řekli. Komu by nevadilo prohrát doma 0:4,“ chápe kapitán mužstva Tomáš Poznar rozhořčení skalních příznivců.

Ti využili rozvolnění protiepidemických opatření a ze svahu nad severní tribunou sledovali soužení svého mužstva s nováčkem, který byl o třídu lepší. A jak se v závěru formovalo skóre do podoby debaklu, jejich povzbuzování se obracelo ve slovní frustraci.

„Řekli nám, že hráči se mění, ale fanoušci zůstávají. Oni i my si přejeme lepší výsledky. Máme sérii proher, která teď vygradovala. Musíme se ale dívat dále, jiná cesta není,“ nabádá Poznar.

V pozápasové konfrontaci rezonovala kromě nedělního fiaska také předchozí domácí blamáž s poslední Karvinou. Nepříjemným otázkám za dozoru policie čelil i generální ředitel klubu Zdeněk Grygera.

„Poztráceli jsme body se soupeři, se který jsme věřili, že je uděláme. Velká chyba. V Teplicích musíme ukázat, že jsme tým, který umí vyhrávat,“ vyhlíží Poznar příští výjezd. Právě Teplicím a jejich remíze v Brně vděčí Zlín za stále pohodlný odstup od sestupové pozice Zbrojovky. Pět kol před koncem činí osm bodů.

„Když prohráváte, musíte se dívat na druhé a to nechceme,“ poznamenal Poznar.

Kritikou nešetřili ani zlínští fotbalisté. Pifku měli na hlavního arbitra Milana Matějčka, který ve spolupráci s videorozhodčím Emanuelem Markem nejdříve odpískal proti domácím penaltu a za stavu 0:2 ji naopak poraženým odvolal.

„Pamatuji si, jak tento člověk zařezal Jihlavu v baráži s Karvinou. Nechápu, jak může pořád figurovat ve fotbale. Není si komu stěžovat, nemáme se jak bránit, nemůžeme mu dát do drž..., vynadat mu,“ opřel se Poznar tvrdě do Matějčka, který se vrátil do nejvyšší soutěže letos v lednu po 604 dnech od svého ostudného představení v baráži.

„Zase se to vrací do starých kolejí. O fotbale rozhoduje někdo jiný, ne hráči na hřišti,“ přisadil si trenér Zlína Bohumil Páník, který seřval Matějčka během utkání i po jeho skončení. „Ten člověk si nás už připravoval nějakým způsobem na Slavii, kdy nás znervózňoval na střídačce,“ zmínil Páník středeční mač.

Faktem ale je, že Cedidla soupeřova hráče zatáhl ve vápně za dres a házet jasnou porážku na sudího by bylo laciné. Což nakonec uznal i Páník, jehož postavení je po šesté prohře v ohrožení.