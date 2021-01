Bohemians začali s Necidem i Pulkrabem, přichází Kosek. Hašek hledá angažmá

Bohemians začali s tréninkem jako poslední, někteří jejich konkurenti se poprvé sešli už v sobotu.

„Já chtěl začít ještě později, ale v tabulce je situace taková, jaká je. Jaro bude hrozně dlouhé, ke konci toho hráči budou mít hlavně po psychické stránce dost. Takže každý den, který mají navíc, je důležitý,“ vysvětlil delší volno trenér Luděk Klusáček.

Na prvním tréninku v novém roce v areálu v Uhříněvsi dopoledne přivítal dvě nové tváře: obránce Radka Lehovce z rezervy a Daniela Koska ze Slavie.

Zatímco devatenáctiletý Lehovec je variantou spíš na pravou stranu hřiště a doposud nemá žádné ligové zkušenosti, stejně starý Kosek hrává vlevo. V nejvyšší soutěži si připsal dva starty, jednou naskočil za Slavii, jednou za Liberec, v jehož dresu během podzimního hostování okusil i Evropskou ligu.

„Kosek má zatím od Slavie svolení s Bohemkou trénovat. Formu a délku jeho působení u Botiče oba kluby řeší,“ uvedl klub na svém webu. „Finalizuje se jeho hostování na jeden a půl roku,“ doplnila Slavia.

Z půlročního hostování v pražské Dukle, kde v sedmi utkáních vstřelil jednu branku, se vrátil nigerijský útočník Michael Ugwu. Naopak do přípravy nenastoupil zmíněný Hašek, mladší syn trenéra Martina Haška, který hledá angažmá jinde.

Chyběli také dlouhodobě zraněný obránce Lukáš Pokorný, rehabilitující brankář Hugo Jan Bačkovský a ruský záložník Vladislav Ljovin, který by se kvůli komplikacím při návratu do Česka měl zapojit do tréninku ve středu. Individuálně se připravují Roman Valeš a David Bartek.

„Posilou budou hlavně hráči, kteří se uzdravili. A pak jsou tu ty dvě nové tváře,“ uvedl Klusáček. Trenéra jistě potěšilo, že se povedlo udržet důležité forvardy Tomáše Necida s Matějem Pulkrabem.

Zatímco třiadvacetiletý Pulkrab je ve vršovickém celku na hostování ze Sparty, o osm let starší Necid podepsal v říjnu jako volný hráč smlouvu do konce sezony. S Bohemians je nicméně domluvený, že pokud by v zimě obdržel nabídku ze zahraničí, která by se mu zamlouvala, klub ho uvolní.



Bohemians, stejně jako mnohé další ligové celky, se chystají na pokračování nejvyšší soutěže doma. Během rekordně krátké zimní přestávky absolvují několik dvoufázových tréninků, generálku odehrají v sobotu 9. ledna proti Mladé Boleslavi.

„Pravděpodobně se s Boleslaví domluvíme na dvojzápasu,“ upřesnil Klusáček. „Normálně bychom víc přáteláků odehráli, ale tím, že bude jen několik dnů do ligy, tak na další zápasy nebude prostor. Jinak bychom hráli častěji, zápasy jsou to nejlepší.“

Čtrnáctý tým tabulky načne jarní část ligy v sobotu 16. ledna v Liberci. Pak se Pražané v následujících pěti kolech hned čtyřikrát představí v domácím Ďolíčku, kde zatím získali 13 z celkových 14 bodů.