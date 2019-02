Trenér Ščasný: Nejdůležitější jsou body. S tím pak přijdou lepší výkony

Před týdnem zápas proti Bohemians sparťané rozhodli v nastavení, v pondělí na Dukle dali gól na 3:2 devět minut před koncem. Ale zase to z jejich strany přesvědčivé nebylo.

„Na podzim jsme poslední čtyři zápasy nevyhráli, takže jsme potřebovali bodovat. S tím přijdou i lepší výkony,“ řekl sparťanský trenér.

Brzy jste prohrávali, bylo těžké se do utkání vrátit?

Hodně těžké. Miloševičovi se takový gól už možná dát nepovede. Když jsme vyrovnali, mohli jsme rozhodnout, ale to se nám nepodařilo. Po hrubé chybě jsme soupeři darovali druhý gól. Věděli jsme, že to bude složité. Dukla hraje jinak než na podzim, jsem hrozně rád, že jsme to otočili.

Ščasný k Dočkalovi „Není tajemstvím, že o Bořka dlouhodobě usilujeme. Dobře ho znám, vím, co od něj můžu čekat. Celou dobu s námi trénoval. Věřím, že se přestup do příštího zápasu dotáhne a že nám pomůže.“

Jak váš výkon vyzněl v porovnání s prvním jarním kolem proti Bohemians?

Byl to úplně jiný zápas. S Bohemkou to bylo složitější v tom, že se soustředila hlavně na defenzívu. Co si vytvořila, bylo po našich ztrátách. Na Dukle bylo utkání ovlivněno rychlým gólem, domácí byli hodně nepříjemní. Snaží se hrát rychle za obranu, jeden z trojice útočníků pořád odskakuje. Tým velmi dobře přechází z obrany do útoku. My jsme měli pasáže, které byly lepší než s Bohemkou, ale zase jsme dostali dva góly.

Podruhé za sebou jste zápas zlomili v závěru. Ukazuje to něco?

Nehledal bych za tím žádné velké věci. Snad jen to, že mužstvo, a doufám, že to tak zůstane, je pracovitější než na podzim, má větší charakter. Ale doufám, že zápasy budeme rozhodovat dřív. Musíme se vyvarovat chyb, které ve hře máme.

V sestavě jste proti prvnímu utkání udělal dvě změny, Costa za Štetinu a Karlsson za Hložka. Proč?

U Štetiny to nebylo jednoduché rozhodnutí, nezahrál špatně. Ne že bychom všichni excelovali, ale on v jednom momentu zabránil brance. Rozhodli jsme se pro změnu, protože Costa s Plechatým vypadali dobře v přípravě. Volba Karlssona byla jasná, kdyby nebyl zraněný, už by hrál i proti Bohemce. Samozřejmě musím říct, že střídající Hložek patřil na Dukle k nejlepším.

Karlssona jste střídal, protože měl tréninkový výpadek?

Měl zdravotní problémy, to byl jeden z důvodů, proč jsem ho střídal. Ne že by mu docházely síly, ale nechtěl jsem riskovat, že by se mu zranění obnovilo. Splnil, co jsme od něj čekali. Jeden na jednoho, zrychlení hry.

A proč šel znovu brzy ze hry Kanga?

Nerad jednotlivce kritizuju, ale nedržel prostor, který měl. Odskakoval si hodně dozadu. Víme, že je to jeho způsob hry, ale pak chyběl vepředu. Když jsme se tam dlouhými míči dostávali, Tetteh zůstával osamocený.

Tetteh zvládl celý zápas, dal vítězný gól. Už se dostává zase do formy?

Nahrálo mu rozestavení soupeře, nemusel lítat z jedné strany na druhou, proto měl víc síly na útočnou fázi. A hlavně v týdnu dobře trénoval.