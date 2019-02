Fanoušky chápeme, ale nehráli jsme zle. Spartě pomohl otevřený fotbal

Dvakrát prohrávali, dvakrát rychle zareagovali. A v závěru rozhodli. Výhra Sparty 3:2 na hřišti poslední Dukly se rodila přetěžce.



„O to cennější pro nás ale může být,“ myslí si Sáček, sparťanský středopolař.

„Vždycky je strašně těžké otáčet výsledek. Ukázali jsme, že máme určitou vnitřní sílu, na tomhle můžeme dál stavět,“ věří Matěj Hanousek.

Ze sparťanské obrany působil nejjistěji, svou stranu si dozadu ohlídal a nebál se útočit. Jeden z jeho odvážných průniků sice v první půli vyzněl do ztracena, ale v závěru z levé strany posadil přesným centrem míč na hlavu Tettehovi, který urval vítězství.

„Nemyslím si, že bychom hráli špatně, že by to bylo z naší strany úplně trápení. Jasně, kdybychom dali rychlé dva góly, byl by to zcela jiný zápas, ale možná až na ten konec, kdy hrála Dukla vabank a hnala se za vyrovnáním, jsme byli lepší. Měli jsme tlak a byla otázka času, kdy vstřelíme góly,“ prohlásil Hanousek.

Jako by se spoluhráčem Sáčkem hráli každý rozdílné utkání: „Určitě jsme si hru po té vydařené přípravě představovali trochu jinak.“

„Soupeř měl v závěru závary, ale my jsme to naštěstí nějak ukopali,“ ulevil si drobný záložník.

Tou dobou s hráči trnuli i sparťanští fanoušci, kteří měli na Julisce výraznou převahu. Někteří z nich po vedoucí brance prosili rozhodčího Pavla Královce, ať už hlavně duel ukončí, ještě chvíli předtím ale hlasitě volali i na trenéra Ščasného. A opakovaně žádali jeho odchod.

„V takové atmosféře se nám pochopitelně nehraje úplně ideálně, ale respektujeme to. Doufám, že naši hru ještě vypilujeme, že se zlepšíme a fanoušky znovu získáme na svoji stranu,“ pokračoval Sáček.

Sparťany podobně jako v jiných venkovních zápasech aktuální sezony svazovaly nepřesnosti, zdlouhavá rozehrávka i nervozita.

„Rozhodně nám ale pomohlo, že se Dukla snažila o otevřený fotbal. Minule pro nás bylo strašně složité dostávat se do bloku, se kterým přijela Bohemka. Ani nevím, jestli by z takové remízy měli radost, protože já bych takhle hrát nechtěl - stoupnout si na vápno a kopat nám to do autu, to mi přijde šílený,“ vzpomněl si Hanousek na týden starý duel na Letné, který Sparta šťastně rozhodla po penaltě v nastavení.

Jaký bude příští domácí zápas a přímý duel o třetí místo proti Baníku?

„Věřím, že hezký a otevřený. Čekám nádhernou atmosféru a také vyrovnaný zápas. Třeba právě Dukla s Baníkem v prvním jarním kole remizovala, takže nenarazíme na žádného diametrálně odlišného soupeře. Česká liga je vyrovnaná a rozhodují v ní maličkosti,“ doplnil Hanousek.