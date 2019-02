Karlsson na startu: slyšel chválu, dostal cenu. Česká liga je těžká, zjistil

Když domluvil s novináři, rozloučil se a nahlas prohlásil: „Díky!“ Švédský záložník David Moberg Karlsson už pochytil základy češtiny.

„Jazyk je opravdu těžký, ale učím se. Slyšel jsem, že někteří cizinci ve Spartě, kteří tu byli přede mnou, se možná ani nesnažili poznat českou kulturu, začlenit se do místního prostředí. Přitom je to tak důležité. Cítím, že mě spoluhráči berou, když se učím jejich jazyk. Vím ze Švédska z vlastní zkušenosti, jak moc důležité to je.“