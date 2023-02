Místo gólu ofsajd a další prohra s top týmem. Položilo nás to, mrzí Ševčíka

Místo debaklu 0:4, který brněnští fotbalisté na podzim se Slavií, Spartou a Plzní shodně utržili, tak mají z prvního jarního duelu na vlastním hřišti pouze milosrdnější prohru 1:3. Ač nad mistrem vedli, ve druhém poločase jeho soustředěnému tlaku podlehli.

„Pochválím mužstvo za to, jak odpracovalo utkání. Že jsme prohráli, je jedna věc. Na výkonu, kterým jsme se prezentovali, však můžeme stavět,“ prohlásil brněnský trenér Richard Dostálek.

Zlomový okamžik atraktivního duelu přišel v 59. minutě. Zbrojovka vedla 1:0, zdatně odolávala plzeňskému tlaku a z brejku dostala míč podruhé do sítě, jenže Jakub Řezníček při tom byl v ofsajdu. Za pár desítek vteřin na druhé straně domácí poprvé v utkání poskytli soupeřovu hráči v pokutovém území čas na zpracování a zamíření, čehož Pavel Bucha využil k vyrovnání na 1:1. Za dalších deset minut plzeňský záložník Jan Kopic krásnou střelou do šibenice skóre otočil.

„S tempem, rychlostí, důrazem, se vším jsme si dokázali poradit docela dobře. Vedoucí gól nás nastartoval, poločas jsme dohráli bez větší šance ze strany soupeře. Ve druhém poločase se to stejné dařilo až do gólu na 1:1. Trochu nás to položilo, pak přišel druhý gól a pak už to nebylo ono. Chýlil se konec a dopadlo to nejhůř, jak mohlo,“ shrnul mrzutý průběh středopolař poražených Michal Ševčík.

Byl to on, kdo poslal Zbrojovku do vedení, poprvé v nejvyšší soutěži se trefil hlavou. Na gól, který kvůli Řezníčkovu ofsajdovému postavení nemohl platit, nahrával také on. Z pravého křídla našel nejlepšího brněnského střelce levačkou.

„Měl jsem balon u levé nohy, tak jsem zkusil nahrát šajtlí. Upřímně nevím, jestli jsem to měl dát dřív, nebo naopak později, když tam jejich obránce už zabíhal. Fakt nevím,“ spekuloval Ševčík.

Plzeňský záložník Pavel Bucha (vpravo) se pokouší přejít s míčem přes Jiřího Texla z Brna.

K jeho i brněnské smůle si tenhle skvost nikdo připomínat nebude. Mluvit se naopak bude o protiútoku, který dost možná stál Zbrojovku zápas. „Kdybychom dali na 2:0, tak si troufnu říct, že bychom to zvládli a vyhráli. Už jsme doufali, že to gól bude, bohužel nebyl. Nepřišlo mi, že bychom protiútok podcenili. Normálně centrovaný balon, odrazilo se to k nim,“ komentoval Ševčík klíčové okamžiky.

Zbrojovka dohrávala ve frustraci, její hráči začali sbírat žluté karty, Josef Divíšek byl za faul ve středu hřiště v 75. minutě vyloučen. „Pepa je ten poslední hráč, který by chtěl někomu ublížit. Muselo jít o nešťastný moment, ne o úmysl,“ zastal se krajního obránce Dostálek.

Ještě citelnější než vyloučení za stavu 1:2 byla pro jeho tým ztráta zraněného Filipa Součka už v prvním poločase po špatném došlápnutí. Konec zápasu už Souček sledoval s berlemi. „Vypadá to blbě,“ hlesl brněnský kouč.

Do svého zranění si Souček vedl výtečně, založil gólovou akci, sám mohl skórovat střelou pod břevno ze standardky. Byla to jedna ze dvou čistých šancí, z nichž měla Zbrojovka vytěžit víc – druhá přišla v 56. minutě po hrubce plzeňského gólmana Jindřicha Staňka. Jan Hladík, který zraněného Součka střídal, však trestuhodně přestřelil.

Pak už začal úřadovat mistr.