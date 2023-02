Po Plzni mrzení. Klíčové zápasy nás ještě čekají, je si jistý brněnský Divíšek

„Na to by bylo potřeba doplnit kádr,“ říká někdejší vynikající brněnský hráč Jindřich Svoboda lakonicky. „Na zápasy, jako byl tenhle, potřebujete i trochu štěstí. Plzeň měla celý zápas převahu. Kluci hráli v první půli bezvadně, disciplinovaně, dali branku. Kdyby dal Kuba Řezníček na 2:0, tak by se Plzeň třeba položila. Ono je to těžké. Se špičkou tabulky se nedá hrát útočný fotbal, stejné to bude teď v sobotu na Slavii. Tam jestli to kluci otevřou, tak dostanou pytel gólů,“ domnívá se autor zlatého gólu z finále olympijského turnaje v Moskvě.

Podle jeho mínění není až taková tragédie, že ze čtyř duelů s top ligovými celky má Zbrojovka čtyři porážky a skóre 1:15. „S Plzní už hrála líp než na podzim. Teď jde o to, přečkat utkání s těmi nejsilnějšími, což je ještě Slavia, a pak už by se mělo dát bodovat. Po Slavii máme doma Baník, ten má jen o pár bodů víc. Reálně vidím Brno do středu tabulky. Záleží na zápasech se spodkem tabulky, ne se špičkou,“ domnívá se Svoboda.

Brňané věří, že i z porážky s Plzní si mohou do dalších soubojů leccos odnést, i když na Slavii pojedou jako jasný outsider.

„Je přísné chtít, abychom se měřili s třemi top týmy ligy. Se Slavií to bude úplně jiný zápas, daleko náročnější,“ odhaduje obránce Josef Divíšek. „Teď o víkendu nemáme co ztratit. Hrajeme o záchranu, ne o titul. Musíme se dívat na utkání, která nás čekají po Slavii, pak už musíme sbírat body,“ uvědomuje si.

Držet míč? S Plzní problém

Z neúspěchu s mistrem má brněnský zadák Divíšek lehce smíšené pocity. Milosrdnější porážka, než byly ty podzimní, přišla podle jeho názoru proto, že se Zbrojovka dlouho soustředila nejvíc ze všeho na bránění.

„Nehráli jsme tak, jak jsme zvyklí, tedy kombinačně. Z tohoto pohledu to nebyl náš nejpovedenější zápas, ale měl největší šanci na úspěch. Jedna z chyb, co jsme udělali, byl až příliš velký důraz na obranu, málo jsme hráli na balonu, a když jsme ho získali, tak jsme ho hned ztratili. Přitom se s Plzní dalo hrát. V první půli jsme měli pasáže, kdy jsme jim vyjížděli z presinku. Dalo se to sehrát daleko líp,“ mrzelo Divíška.

Veterán Svoboda namítá, že udržet ambiciózní herní plán proti týmům, jako je Plzeň, může být velice složité. „Ona totiž Viktoria výborně atakovala, po ztrátě hned napadala a většinou získávala míče zpět. Moc šancí na držení balonu ze strany Brna nebylo,“ domnívá se.

Jak tedy pro Zbrojovku dál v nejbližších kolech? I trenér Richard Dostálek má za to, že klidnější hra na míči je jedním z klíčů k úspěchu, který pak může přijít i proti nejsilnějším týmům z horních pater tabulky.

„V momentech, kdy naši hráči našli odvahu založit útok od gólmana přes stopery, šli přes Texla a Součka v záloze a dokázali si odskakovat, jsme se dokázali dostat z plzeňského presinku. Bylo to o odvaze a o síle, kterou jsme postupně začali ztrácet. Když hrajete dlouho pod tlakem, bez balonu, tak až ho pak získáte, jste unavení. Chyba byla, že jsme nedokázali víc kontrolovat hru,“ uvedl Dostálek.

Lituje ztráty záložníka Filipa Součka, který si zranil kotník a pravděpodobně ho čeká pauza. „V zimní přípravě vypadal velice dobře v zápasech i v tréninku. Ukázal, že je platný a velice důležitý hráč. Bohužel to nevypadá dobře,“ hlásil Dostálek v neděli večer.