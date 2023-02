Líp jsem to trefit nemohl, řekl plzeňský Kopic o své vítězné trefě z Brna

„Moc gólů za vápnem jsem nedal. Pár ano, ale samozřejmě víc jich dávám z šestnáctky. Jako každý hráč,“ usmíval se po utkání Kopic, jemuž se na nohu snesl míč od Adama Vlkanovy.

„Doufal jsem, že na to gólman nedosáhne. Natahoval se, ale líp jsem to trefit nemohl. Z mého pohledu se to hezky točilo, tak jsem doufal, že to jde do branky,“ popsal svůj vítězný gól.

Cítili jste, že v Brně potřebujete dost akutně zápas zvládnout?

Jo. Nepovedla se nám poslední dvě kola na podzim, i do jara jsme vstoupili špatně, takže jsme si jeli pro důležité body. Nečekali jsme, že doma hned v prvním jarním kole prohrajeme s Hradcem. Potřebovali jsme se hlavně zvednout a najet na vítěznou vlnu. To doufám, že se nám povedlo, musíme to potvrdit v dalším zápase.

Zbrojovka nad vámi ovšem dost brzo vedla, od 9. minuty.

Nezačali jsme dobře, to je pravda. Z prvního centru jsme dostali gól. Pak jsme převzali otěže zápasu, hodně jsme soupeře zatlačili, Brno hrálo třicet metrů od vlastní branky. Bohužel nám nešly moc centry ze stran, těch jsme tam v prvním poločase dostali málo. O přestávce žádná panika nebyla, věděli jsme, že máme převahu, a věřili jsme, že nějaký centr někde vyplave, někomu se odrazí na nohu, že se to musí stát. To se potvrdilo u vyrovnávacího gólu. Pavel Bucha to dostal na penaltu, prostřelil chumel hráčů a vyrovnal. To byl důležitý moment.

Druhý přišel těsně před vaším gólem na 1:2. Zbrojovka se radovala z druhého gólu, který však neplatil pro ofsajd.

No a během minuty se to celé otočilo. Mohlo to být 2:0, ale ofsajd 1:1. Navíc zbývalo třicet minut, to byla spousta času na vítězný gól. Ten jsme také dali.

Byl to ze strany Plzně zápas hlavně o trpělivosti při dobývání brněnské obrany?

Dá se to tak říct. O trpělivosti a přidání trocha agresivity v zakončení. Nějaké střely jsme měli, ale Brno, jak hrálo zalezlé, nám tři nebo čtyři rány zblokovalo. Až Buchič to se štěstím propálil. Na tohle bude gólman těžko reagovat.

Když domácí dohrávali v deseti, cítili jste, že už máte zápas v moci?

Měli jsme hodně brejků, ty jsme nevyužili. Sice Zbrojovka hrála v deseti, ale i tak je to nepříjemné. Může přijít standardka, někdo to pěkně trefí, takových gólů padá dost. Pořád musíte mít obavy, že se může něco stát. Nakonec mělo Brno standardku v 95. minutě. Pořád to nebylo rozhodnuté.