Brno začalo přípravu s Hlavicou a Koudelkou, otestuje útočníka z Ukrajiny

Nemělo by to z Králova Pole být poslední slovo, klub by rád sestavu vyztužil víc. Nebrání se hostování z jiných ligových celků. Naráží ale na podobný problém, jaký před pár dny v rozhovoru pro MF DNES popsal olomoucký manažer Ladislav Minář: z širších kádrů Sparty, Slavie a Plzně, kde je největší šance „ulovit“ někoho na výpomoc, se fotbalisté vydávají všude, jen ne na Moravu.

„Jasně největší ekonomická síla je v Praze, šířkou kádru je v popředí Plzeň. Hráčům se ale asi na Moravu moc nechce, to je realita. Vidím, že hráči raději zůstávají v Čechách,“ poznamenal Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Přesto se postavil do fronty zájemců o posily z řad českých účastníků evropských pohárů. Brněnský klub zvýšil konkurenci ve středu obrany, kam přivedl Jana Hlavicu z Líšně, hodili by se mu ale ještě ligou prověření hráči na kraje sestavy.

„Minimálně v jednom případě jsme tam v zájmu a jsme v kontaktu s klubem, hráčem a jeho agentem,“ vyčkává Požár. „Preferuji mít už během přípravy kádr uzavřený, ale reálně si na to odpovídám, že ještě po začátku soutěže se pro nás můžou otevřít zajímavé varianty a musíme být aktivní,“ řekl.

Jan Hlavica (vpravo) ještě v dresu Líšně.

Přerod Zbrojovky z druholigové mašiny v prvoligového nováčka tedy začíná opatrně. Jedinou vyloženě novinkou je testování ukrajinského křídelního hráče Jevhena Pidlepence, který naposled působil v béčku španělské La Coruni. Tam mu vypršela smlouva a na doporučení se dostal do Brna.



Pokud se nechytí, bude vedení Zbrojovky hledat dál. Jenže... „Vedeme nějaká jednání. Není to jednoduché, covid situaci hodně ovlivnil,“ připustil i trenér Miloslav Machálek.

Blansko sleduje Šumberu

Na odchod záložníka Davida Kršky, který se vrátil do Líšně v rámci přestupu Jana Hlavici, navázalo „odeslání“ mladíků Davida Juráska a Martina Sedláka do Prostějova jako kompenzace za Jana Koudelku. Toho Zbrojovka bere jako kreativní posilu do útoku.

Podle informací MF DNES má ještě druholigový nováček z Blanska zájem o brněnského záložníka Šimona Šumberu. Přípravu ale Šumbera zahájil v Brně.

Právě s mohutně posilovaným Blanskem odehraje Zbrojovka dnes od 17 hodin první přípravný zápas. Zajíždí na jeho hřiště v Údolní ulici. „Každý z našich hráčů tam odehraje jeden poločas,“ řekl Machálek.

I přes letní přestávku se protáhla absence brněnských obránců Juraje Kotuly a Lukáše Kryštůfka. I to je pro Machálka hlasitým signálem, že zadní řady by potřebovaly posílit.

„My nad tím přemýšlíme, ale že by byla nějaká velká nabídka beků leváků... a když je, tak za přemrštěných podmínek,“ povzdechl si Machálek.

Miloslav Machálek.

Realisticky počítá s tím, že jenom drtivá útočná síla, kterou se jeho tým prezentoval ve 2. lize, Zbrojovce stačit nebude.

„Kroky, které podnikáme, souvisí s tím, že na můj vkus si soupeři proti nám vytvořili dostatek brankových příležitostí. Přišel Hlavica, vrátil se (z hostování v Líšni) Černín, to jsou hráči do defenzivy. S Černínem počítáme, protože ukázal, že jeho výkonnost má vzestupnou tendenci,“ řekl Machálek o vysokém stoperovi.

Damián Bariš a Peter Štepanovský, které stavěl na kraje obrany, v pauze mezi sezonami v Brně prodloužili smlouvy.

Útok a brankáři zůstanou

Částí sestavy, kterou považuje za vyřešenou, je pro Machálka útok. Zejména když se uzdravil Jakub Přichystal, na kterého sází.

Stejně tak brankářská dvojice se zřejmě v Brně měnit nebude a šanci stejně jako na jaře ve 2. lize dostanou Jiří Floder a Martin Šustr. „Taky jsme se tím zabývali. Beru to na sebe a po konzultaci s (trenérem brankářů) Martinem Doležalem jsme se rozhodli, že do toho teď sahat nebudeme. Naši gólmani kvalitu mají, mají předpoklady vytvořit vyrovnanou dvojici a nikde není psáno, že se nebudou střídat,“ nadhodil Machálek.

Na zkoušení má tři týdny, pak začne první liga. Pravděpodobné je spíš to, že do jejího startu vyběhne v brněnských dresech sestava známá z druhé ligy. „My bychom se chtěli opřít o hráče, které už jsme tady měli,“ souhlasí manažer Požár. „Tým jsme skládali dva roky, a ne proto, že jsme ho chtěli skládat na druhou ligu. Opírat se o něj budeme, mužstvo ale potřebuje vhodně doplnit,“ dodal Požár.