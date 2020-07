Univerzála Koudelku nakonec získá Brno, rozhodl osobní přístup

Koudelka byl na seznamu posil Zbrojovky už minulý rok, doporučoval ho trenér Miloslav Machálek, tehdy v klubu působící jako skaut. Mělo to být právě Machálkovo osobní jednání, které v minulých dnech rozhodlo o tom, že Koudelka zamíří do Králova Pole, a ne do Sigmy Olomouc, která o něho taky stála. Společně s obráncem Janem Hlavicou z Líšně tak bude Koudelka v první vlně posilování Zbrojovky. Šance na úspěšnou adaptaci jim to jen zvyšuje.

„Jsou to hráči, které jsme skautovali a chceme je do našeho mužstva. Věříme, že nám pomůžou,“ nepochybuje kouč Machálek. „Hlavica se neustále zlepšuje. Je to rychlý, nesmlouvavý stoper, přemýšlivý hráč s velmi dobrou předvídavostí. Posléze může být i lídrem. U Koudelky nikdo neví, co může čekat, ale má takové předpoklady a nabízí ve hře taková řešení, že jsme o něm neuvažovali jen my. U Hlavici to platí taky. Šli jsme do nějakého záměru, a když vyjde, tak věřím, že nám tito hráči mohou pomoct,“ dodal trenér.



Už pozítří čeká Brno první přípravné utkání s Blanskem, není však jisté, že už se Koudelka objeví na trávníku. V každém případě Machálek svoje představy má. „Koudelka dostane příležitost na více postech. Mám rád hráče s širším využitím,“ naznačil.