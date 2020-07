Zbrojovka si dohodla první posily. Do Brna míří Hlavica a Koudelka

Přestupy ještě nejsou dotažené administrativně, nemělo by jim však už nic bránit v cestě. „Nás čeká největší změna na pozici kapitána, který odchází do Zbrojovky. Není už u nás, měl by se přestěhovat na Srbskou,“ řekl v pondělí odpoledne na Hlavicovu adresu líšeňský trenér Milan Valachovič.



Na začátku přípravy Líšně tak formuloval to, na čem se majitelé obou brněnských klubů již dohodli: Hlavica je od zimy čtvrtým fotbalistou, který následuje trenéra Miloslava Machálka na cestě z Líšně do Zbrojovky; nyní již prvoligové.



„Je to na dobré cestě. Dohoda s Líšní je, musí se však vyřídit veškeré papíry, proto ještě o posílení není možné mluvit,“ konstatoval Tomáš Požár, manažer Zbrojovky.



Podle informací MF DNES dostal postupující brněnský tým při Hlavicově angažování výhodnější podmínky, než by měl jiný zájemce, který by chtěl 26letého stopera získat. V Líšni měl Hlavica smlouvu až do příštího roku.

„Kdyby ale šel Hlavica jinam, bylo by to v rámci Brna špatně vnímáno. Proto jsem udělal všechno pro to, aby měla Zbrojovka náskok. Výstupní klauzule pro ni byla nižší než pro ostatní,“ oznámil Karel Hladiš, předseda Líšně.

Jan Koudelka z Prostějova (vlevo) je jednou z avizovaných posil Zbrojovky Brno.

Líšeň stojí i o Zikla

Přestože to mezi Zbrojovkou a Líšní v rámci rivality tu a tam zajiskří, jejich spolupráce na přestupovém trhu zdárně pokračuje. V rámci dohody o Hlavicovi se do Líšně vrací záložník David Krška, kterého si jako posilu Zbrojovka vytáhla loni na podzim. Stihl za ni sehrát 24 zápasů, na jaře do nich pravidelně zasahoval z lavičky náhradníků. Skóroval jednou.

Líšni jeho návrat přijde vhod. Trenér Valachovič si od Kršky slibuje, že se znovu ujme role lídra, která mu před odchodem do Zbrojovky patřila.

Pro brněnské kluby nemusí jít o poslední transfery během letní pauzy. Líšeň si dělá zálusk na útočníka Martina Zikla, který v jejím týmu ze Zbrojovky hostoval. „Zikl ale začne přípravu u nás,“ řekl Požár.

Koudelka si zkusí víc postů

Stejně ve fázi dolaďování je příchod Jana Koudelky do Zbrojovky. I v tomto případě by měla z brněnské strany následovat (zatím nespecifikovaná) hráčská kompenzace do Prostějova.

Jestliže po Hlavicovi pošilhávala Zbrojovka už v zimě, Koudelka byl na jejím seznamu posil minulý rok. Doporučoval ho trenér Machálek, tehdy v klubu působící jako skaut. Mělo to být právě Machálkovo osobní jednání, které v minulých dnech rozhodlo o tom, že Koudelka zamíří do Králova Pole, a ne do Sigmy Olomouc, která o něho taky stála.

Vyhlédnutým posilám kouč Zbrojovky věří. „Jsou to hráči, které jsme skautovali a chceme je do našeho mužstva. Věříme, že nám pomůžou,“ pravil. „Hlavica se neustále zlepšuje. Je to rychlý, nesmlouvavý stoper, přemýšlivý hráč s velmi dobrou předvídavostí. Posléze může být i lídrem. U Koudelky nikdo neví, co může čekat, ale má takové předpoklady a nabízí ve hře taková řešení, že jsme o něm neuvažovali jen my. U Hlavici to platí taky. Šli jsme do nějakého záměru, a když vyjde, tak věřím, že nám tito hráči mohou pomoct,“ dodal Machálek.

V pátek začne Zbrojovce prvním přípravným zápasem v Blansku doba hledání sestavy. Není jisté, zda u toho Hlavica a Koudelka budou, v každém případě Machálek už svoje představy má.



„Koudelka dostane příležitost na více postech. Mám rád hráče s širším využitím,“ naznačil.