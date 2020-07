Růsek a Pachlopník. Brněnské klenoty, co (ne)jsou k mání

Když v den zápasu museli maturovat, neváhala pro ně fotbalová Zbrojovka poslat vrtulník, aby stihli úvodní výkop. I to ukazuje, jak moc si Antonína Růska s Ondřejem Pachlopníkem považuje.

Právě mladíci z útoku a středu zálohy jsou tím nejcennějším zbožím, kterým momentálně brněnský klub disponuje. A logicky také vzbuzují největší zájem okolí. Díky nedávnému administrativnímu postupu do nejvyšší soutěže však ve Zbrojovce věří, že si své klenoty uchovají ještě minimálně jeden rok.

Ani hráčům samotným se z Brna zatím příliš nechce. „Vše má svůj čas a já vím, že jakýkoliv budoucí fotbalový posun je podmíněn mými výkony v Brně. Zároveň to klubu dlužím a jsem tu spokojený,“ hlásí dvacetiletý odchovanec Pachlopník.

Kometa jarní části uplynulého ročníku nebyla vždy hodným chlapcem, ve Zbrojovce ale dobře vědí, co v něm dřímá. „O Pachlim jsme nepochybovali. Talent ukazoval odmala, ale u něj je to trochu o hlavě. Je to takový klenot, který kdyby měl ještě hlavu, tak už je někde úplně jinde,“ myslí si jeho trenér z juniorky a současný asistent u prvního týmu Petr Maléř.

Ondřej Pachlopník (v červeném) v brněnském dresu

Sportovní manažer klubu Tomáš Požár i majitel Václav Bartoněk se shodují, že měl Pachlopník dostat víc prostoru mezi muži už třeba o dva roky dříve. S tím však Maléř nesouhlasí. „To bylo na něj ještě brzo. Ten kluk má talent, ale myslím si, že by to na něj bylo předčasné a že bychom ho tím zabili,“ míní. Technicky je ale podle něj Pachlopník perfektní. „Pachli je nejlepší hráč, co jsem kdy trénoval, minimálně v soubojích jeden na jednoho. Takového jsem dlouho neviděl, naposledy Milana Pacandu. Je to podobný typ. Vezme balon a prostě jde.“

Sám záložník své výkony hodnotí nerad. „V první lize nás potká ještě vyšší kvalita protihráčů než doteď. Budou rychlejší, pohotovější a budou umět hrát i pod tlakem. V tom se tedy budu muset posouvat také já,“ uvědomuje si Pachlopník.

Posouvat se chce jistě i druhá mladá hvězda Zbrojovky. Už dlouho kolem Antonína Růska krouží Baník Ostrava a Jablonec, on ale stále zůstává v Brně, kde dostává velký prostor. „Tonda Růsek je zcela jiný než Pachlopník. Má neuvěřitelné převzetí balonu a umí se dostat do zakončení. Je zvyklý bojovat ve vysokém postavení,“ vyjmenovává útočníkovy přednosti Maléř, jenž Růska poznal už před působením ve Zbrojovce. „Hrál proti mému synovi, hned jsme si ho všichni všimli,“ popisuje.

Růsek letos zažil střelecky nejpovedenější sezonu v kariéře. Ve 2. lize nastřádal dvanáct zásahů a stal se tak nejproduktivnějším hráčem v týmu, Maléř však i u něj nachází prostor ke zlepšení. „Jak říkal trenér Uličný: Musíš být dacan, aby ses prosadil,“ radí svěřenci. „Chybí mu taková ta vyčůranost. To, co umí Pachli. On mi připadá, že hraje takovou moc jednoduchou hru,“ dodává Maléř.

Proti tomu se útočník brání. „Já takový nejsem. Jsem spíš flegmatik, co si z toho příliš nedělá,“ oponuje Růsek.

„Žádnou nabídku neevidujeme“

Po sezoně se vyrojily spekulace o odchodu obou nadějí, Zbrojovka je však vyvrací. „Žádnou nabídku momentálně neevidujeme. Já si vážím toho, že takoví kluci tady jsou. Mají vysokou kvalitu, a to nepřeháním a nedělám reklamu pro zájemce. Chceme udržet tým tak, jak je,“ oznamuje Požár.

Okamžitý prodej vylučuje také majitel klubu Bartoněk, i on však tuší, že dvojici časem udržet nemusí. „Existuje trojúhelník hráč, klub a jeho agentura. U brněnských fotbalistů jsou tyto trojúhelníky absolutně kompatibilní. Hráči jsou v Brně, budou přes něj růst a může o ně být zájem. Odchod každého hráče z Brna je projekt. Když je impulz a nastává situace možného odchodu, tak si tito partneři sednou a vytvoří projekt odchodu. Neřeší se to per partes, ale společně,“ podotýká Bartoněk.