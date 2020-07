Do ligy jdeme s optimismem, říká brněnský kouč Machálek

Co vás jako první napadlo po oznámení rozhodnutí grémia?



První věc po obdržení té zprávy byl pocit štěstí a zadostiučinění za dobře odvedenou práci. Hned jsem tento úspěch volal hráčům.

Tým měl volno, a tak to zapít nemohl, budou oslavy odložené?

Prošli jsme trnitou cestou plnou překážek a oslavit by se to mělo. Na druhou stranu jsem hned začal pracovat na věcech, které souvisejí s další sezonou.

Před tím, než to byl cíl, který jste dostal od vedení Zbrojovky, snil jste o tom, že povedete fotbalový tým v první lize?

Každý trenér má ambice a jde za nějakou touhou něčeho dosáhnout. Přeju si, abych měl nadále přízeň fortuny, protože dvakrát po sobě postoupit (loni s Líšní do druhé ligy, pozn. red.) se málokomu podaří. A mně se to splnilo. Velký podíl na tom však mají hráči, klub, realizační tým. Prostě výborná práce. Hráči se semkli, realizák výborně pracoval a nakonec klub musel zareagovat při složitých jednáních. Je z toho postup a já jsem šťastný.

Jak se vám v kontextu těchto událostí vzpomíná na cesty s Líšní bojující ve třetí lize o záchranu například do Petřkovic?

Všechno má svůj postup. Člověk musí věřit. Věřit ve vlastní sílu a přesvědčit o tom i své svěřence. To je velice důležité – nastavit hlavy, že můžete být úspěšný, že si můžete troufnout na zdánlivě daleko úspěšnější. Jsme stejní lidé z masa a krve, tak si to pojďme rozdat. Zkrátka, když tomu hráči dají svou víru, můžou být úspěšní. Samozřejmě ale musíte mít ty hráče nachystané. Je tam mnoho překážek, které vám v tom budou bránit, ale víra ve vlastní schopnosti vám je pomůže překonat.

79 % ligových utkání Zbrojovka pod Machálkem ovládla.

24 branek vstřelila Zbrojovka v sedmi jarních zápasech.

Jak hodnotíte fotbalové jaro, které končí v půli července?

Nazval bych to mimořádnou dobou, soutěž byla velice obtížná. Shodou okolností jsem v podobné situaci byl i v minulém roce v MSFL s Líšní. Měli jsme jasný náskok a bránili jej. Teď jsme měli opět plno překážek, ať už to byly červené karty, zranění stoperů, neustálé absence. Dokázali jsme ze sebe udělat buldozer a protáhnout to k cíli. Opět musím vyzdvihnout, jak dobrá práce všech to byla.

Nacházíte nějaký klíčový moment nebo změnu, kterou jste udělali, abyste nastartovali Zbrojovku k jarní jízdě?

Myslím, že jsme velice dobře zareagovali příchodem Pavla Dreksy, který se stal lídrem mužstva. Byl příkladem a táhl tým za postupem. Velice si jeho práce vážím, byl to povedený tah. Nemůžu opomenout výborné výkony Jakuba Přichystala až do jeho zranění. Za zmínku stojí také představení Tondy Růska. Do ofenzivy jsme byli vynikající, nebudeme zastírat, že rezervy máme v defenzivní činnosti. Proto už na nich také začínáme pracovat.

Legendy Zbrojovky radí příchody zkušených hráčů, kteří by tým vedli v první lize. Pavel Dreksa by tedy mohl být vzorem pro další akvizice?

U nás to bylo trošku složitější. Pavel Eismann – fantastický profesionál, kterého si nesmírně vážím – i v posledním utkání dokazoval, že maká na sto procent a sehrál důležitou roli v kabině. Když nehrál, tak jeho asistentem byl Pavel Dreksa. Toto skloubení nám vyšlo, ale nevím, zda do kabiny nutně potřebujeme další lídry. Potřebujeme zkušené hráče otřelé ligou a začínáme na tom pracovat.

Při příchodu do Zbrojovky jste si stěžoval na nedostatek sebevědomí. Podařilo se vám hráčům přenastavit hlavy?

U nás to byl problém. Brno je specifické, záludné a náročné. Hráči tady slyší hrozně moc věcí kolem sebe a nedej bože sledují sociální sítě. Už v prvním zápase se Sokolovem jsme měli problémy, nepřistoupili jsme k tomu vůbec zodpovědně. Postupem času i přesto, že jsme nikdy kromě utkání v Hradci nehráli v optimální sestavě, tak se mužstvo zvedalo. Navíc pomáhaly výsledky. V tréninkovém procesu jsme pak říkali, že to už může trénovat i správce hřiště, jak kluci vypadali dobře.

Nebylo to pak ke konci až příliš bohorovné?

V Prostějově jsme doplatili na lehké podcenění a i poslední zápas s Vlašimí jsme i přes dobrý výsledek podali výkon, který by na první ligu byl slabý.

Stal jste se expertem na nižší soutěže, máte v malíčku výsledky i hráče v MSFL nebo v divizích. Máte stejně detailně nasledovanou také první ligu?

Samozřejmě, že ty hráče znám. Dělal jsem dlouho v Sigmě Olomouc nebo ve Slovácku, pracoval jsem i pro pana Pasku (Pavel Paska je majitel přední české agentury zastupující fotbalisty, pozn. red.). A ti kluci vyrůstají, stávají se z nich osobnosti a výborní hráči. Nikdy nezapomenu, že jsem mohl trénovat Petra Ševčíka v žácích Sigmy, nikdy jsem lepšího hráče nevedl. Ty zkušenosti mám, ale je to o práci. Ligová mužstva si musím ještě více nasledovat. Bude to velmi těžká soutěž, padají tři mančafty.

Pustíte si radši ligové utkání, nebo zajedete na divizi naživo?

Rád navštěvuju nižší soutěže. Klidně I. A třídu. Jdu si dát pivo, klobásu a bavit se fotbalem. Teď jsem ale trávil více času na chalupě, na fotbal v televizi byl prostor, ale zase se nehrálo. Nyní mám jasné myšlenky na práci. Musíme se nachystat, protože liga je o level výš.

Bude kvůli tomu třeba změnit styl hry a mentální nastavení hráčů? Zbrojovka byla zvyklá na roli favorita s nutností vyhrát každý zápas. To se teď nejspíš změní...

V tomto směru to může být spíše pozitivní, protože my jsme byli červený hadr pro býka. Každý soupeř se proti nám vytáhl a odváděl maximální výkon. Teď v roli favorita nebudeme, čeká nás adaptace na první ligu. To není jednoduché. Budeme si zvykat na rychlejší tempo. Na druhou stranu tam bude nováčkovský elán, který by to mohl znegovat. Pojďme do toho s optimismem, vírou, že jsme schopni poprat se o dobrý výsledek.

Kdysi jste řekl, že chcete hrát jako Slavia, teď nastoupíte proti ní a celé první lize. Má Zbrojovka v současném stavu vůbec sílu se prát s takovými kluby?

Abych řekl pravdu, tak na Slavii zatím nemáme, poněvadž nám chybí takové typy hráčů, jako mají oni. Znám se velmi dobře s Jindrou Trpišovským, vím, jaká je jeho vize. On dominuje a my musíme přemýšlet, jakým způsobem čelit jejich síle.

Čeká vás pouze šest týdnů pauzy, sám říkáte, že jednání už začala. Už máte jasno o některých příchodech a odchodech?

Při jednáních jsme měli zásadní problém, že jsme nevěděli, jakou soutěž můžeme hráčům nabídnout. Teď se situace vyjasnila a můžeme oslovit i hráče, kteří odmítali jít do druhé ligy. Děláme na tom, dva hráče máme rozdělané, je to i otázka ekonomických možností. Budeme pracovat a doufám, že se nám bude dařit také na tomto poli.

Prozradíte posty, na které přijdou noví hráči?

Když se podíváte na naše statistiky, zjistíte, že dopředu takové problémy nemáme. Hledáme několik nových akvizic do defenzivy a záložní formace.

Bude to znamenat výraznější rozšíření týmu?

My jsme teď měli kádr také celkem široký a vyplatilo se nám to. Sezona byla náročná a máme hodně mladých kluků, kteří by měli jít své výkony potvrdit ve druhé lize. Na druhou stranu někteří hráči nepřesvědčili, že jsou prvoligoví.

Dá se sestava postavit opět na mladících, jak tomu bylo nyní?

Já musím opět říct, že jsem rád, že jsme v první lize. Pro některé hráče se druhá liga totiž stávala malou a už je jejich manažeři tlačili výš. Teď mohou hrát ligu ve Zbrojovce, což je fantastická věc. Tady si mohou říct zase o vyšší angažmá. V tomto směru je to pro nás spásné řešení. Jsme v lize a naši šikovní kluci mají možnost tu zůstat.

Stanovujete si už teď jasný cíl pro další sezonu?

Buďme pokorní. Tento ročník bude neskutečně složitý a jiný cíl než záchranu si dávat ani nemůžeme. To bych si hrál na něco, na co nemůžeme dosáhnout. Cíl je záchrana a uděláme pro ni maximum.

Kolik diváků očekáváte v úvodním domácím zápase?

Jsem hlavně moc rád, že jsme se jim dokázali odvděčit za podporu, kterou nám vyjadřovali. Zbrojovka je velkoklub, který patří do první ligy. Snad jsme je výkony nalákali do ochozů, děkuji jim a jsme rádi, že jsme jim mohli dát tento dárek.

Čekají tedy Brno světlé zítřky?

Nebuďme na hrušce, čekají nás těžké zápasy, zvyknout si bude trvat třeba čtyři zápasy. Budeme bojovat a uvidíme, na co to bude stačit.