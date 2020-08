Zbrojovka postrádá šmrnc. Možná nás dohání vypjaté jaro, míní kouč Machálek

Sedm týdnů jeli na maximum, zvykli si odehrát dva i tři zápasy týdně a jejich forma gradovala až do posledního zápasu 2. ligy, v němž povolili, protože věděli, že už nemohou přímo postoupit do nejvyšší soutěže.



Jako kdyby tím pro brněnské fotbalisty přišel náraz do zdi. Za dva týdny, které jim musely stačit na dovolenou, si zřejmě ani pořádně neoddechli, ale ani nezůstali v tempu. Po prvním „přáteláku“ minulý pátek v Blansku (0:2) byl jejich trenér Miloslav Machálek hodně rozladěný z výkonu bez šťávy, který od lavičky sledoval, a výhrady měl i po středeční výhře 2:0 v Olomouci.

„Výsledku si ceníme, ale sami víme, že hra hlavně v prvním poločase, kdy Sigma byla v plné sestavě, nebyla ideální,“ přiznává i obránce prvoligového nováčka Jakub Šural.

„Přehrávali nás. Už jsme si řekli, že nesmíme tak jednoduše ztrácet balony. Sigma je zrovna jedno z těch fotbalovějších mužstev, herně budou přehrávat většinu soupeřů. Výhru nad ní nepřeceňujeme. Zvládli jsme to, ale...“ přemítal stoper Zbrojovky.



Trenér Machálek ukazuje na víc důvodů, proč hra jeho celku v této fázi postrádá šmrnc, který ho zdobil na jaře: krátká pauza, tento týden velmi tvrdá kondiční příprava a ve středu i hra venku proti kvalitnějšímu protivníkovi, než jaké Zbrojovka měla od května do července ve 2. lize.

„Dalo se s tím trochu počítat, že vás to dostihne, když hrajete devět zápasů během měsíce, pak z toho vypadnete a musíte se do toho vrátit. Je pravda, že někteří naši hráči nejsou dobře fyzicky připraveni. Sigma byla daleko svěžejší a líp na utkání nachystaná. My jsme s tím počítali,“ upozorňuje 59letý kouč.

Nejvíc jsou podle jeho pozorování kondiční potíže vidět na hráčích, kteří neodehráli celé zběsilé jaro vinou různých výpadků za karty nebo pro zranění.

Letní příprava Jak se jednotlivé týmy chystají na novou sezonu

„Ono jich moc není, jde asi o čtyři hráče,“ konkretizuje Machálek.

Zbrojovka navíc tento týden podstupuje tvrdý kondiční dril, z něhož půjde ještě do sobotního duelu v Jihlavě. Po neděli pak zvolní a začne klást čím dál větší důraz na herní prvky. Liga je zde za dva týdny, podle čerstvě zveřejněného rozpisu 1. kola Brňané přivítají Spartu 22. srpna o půl osmé večer.

Kromě kondice potřebují jeho svěřenci podle Machálka nabrat i sebevědomí, které jim v Olomouci taky scházelo. „Vycházeli jsme z toho, co nám soupeř dovolí, a on nám dovolil jen bránit. Na můj vkus nám k připravenosti na ligu něco schází,“ konstatoval brněnský trenér.

Trenér Brna Miloslav Machálek v přípravném utkání proti Olomouci.

Hráči se nechtějí vymlouvat na to, že málem ani nestačili vypnout hlavy a už zase nazouvali kopačky. „Volna mohlo být víc, ale je to pro všechny stejné. Je to o tom, jak si kdo umí odpočinout,“ vrací se ještě ke krátké dovolené Šural.



Přestupy v létě 2020 Jak se mění jednotlivé kádry

„Sám jsem měl zranění a karty, takže jsem jaro tak drastické neměl. Odpočinul jsem si docela dobře. My jsme ale i do přípravy skočili rovnýma nohama, hned druhý den po prvním srazu jsme hráli v Blansku. Ani to není omluva, měli jsme to zvládnout líp, ale bylo to takové utahané. Do Olomouce jsme zase jeli den po náročné posilovně, kterou jsme předtím snad dva měsíce nedělali. Osobně mám stehna ve šrotu, to můžu říct... zkrátka příprava bolí, je potřeba ji přežít ve zdraví a ono se vám to v sezoně vrátí,“ hlásí 24letý stoper.

Několik týdnů bude mimo hru jeho nový parťák ze stoperské dvojice Jan Hlavica, jehož zlomenina podočnicového oblouku (přišel k ní v Blansku) bude vyžadovat operaci.