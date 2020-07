Zbrojovka usnadnila mé rozhodování, říká obránce Hlavica o chystaném přestupu

Dosavadní kapitán druholigové Líšně k tomu má nakročeno v šestadvaceti letech. Dosud hrál převážně v nižších soutěžích. „Dostávám se do věku, kdy – pokud to myslím se sportem vážně – nemám na co čekat,“ říká obránce s výborným čtením hry a dirigentskými schopnostmi.

Jste v napětí, kdy už váš přestup z Líšně do Zbrojovky, dohodnutý majiteli klubů, dopadne?

Hlavu si s tím nelámu. Těším se, že se to brzo povede, protože indicií k tomu směřuje hodně. Už neřeším, jestli půjdu, nebo nepůjdu, ale kdy se to stane.

Pak budete prvoligovým fotbalistou.

Chystal jsem se na to v průběhu karantény. Položil jsem sám sobě několik otázek, našel jsem na ně odpovědi a vyústěním tohoto rozhodování byl odchod z firmy, v níž jsem posledního dva a půl roku působil. V hlavě mám od té doby hlavně sport. Ne jenom sport, ale převážně.

Na jaké otázky jste hledal odpovědi?

Ta hlavní byla o načasování. Cítil jsem, že se dostávám do věku, kdy – pokud to se sportem myslím úplně vážně – nemám na co čekat. Dal jsem si sport jako prioritu a příštích pár let to tak bude.

Jste připraven na první ligu?

To se teprve ukáže. Věřím, že ano.

Psychicky byste měl být. Protloukal jste se různými štacemi a fotbal jste hrál i na univerzitě na Floridě. Zocelilo vás to?

Nejen že mě to celkem dost zocelilo a otevřelo mi to oči ohledně mých předností a slabin ve fotbale, ale také mi to dalo trochu jinou perspektivu do života. Vzdělání, byznys, práce... Psychicky připraven jsem a poslední měsíce pracuji na tom, aby to tak bylo i po fyzické stránce. První liga ale bude jistě dál než druhá, a proto očekávám zintenzivnění tréninkového i zápasového tempa.

Proč jste si vybral Zbrojovku?

Pokud se podíváte na moji kariéru, tak s jejím trenérem Machálkem se potkávám od svých začátků. Byl to on, kdo na mě ukázal v mých 14 letech v Sigmě Olomouc, během mých studií v Americe mě lákal do svého týmu ve Vyškově, a nakonec jsem i kvůli němu zamířil předloni do Líšně. Mluvili jsme spolu během jara o tom, zda jsem na tento krok připravený, Zbrojovku jsem preferoval, a když postoupila, na nic jiného se už nesoustředím.

Máte s Machálkem taky tu zkušenost, kdy od lavičky po začátku zápasu vyletí jeho proslulé konstatování „ten chlapec nenaskočil“ a začne se chystat střídání?Musím říct, že mně se to tak často nestávalo, možná jednou právě v začátcích v Sigmě. Tam se stalo, že jsem nastoupil v prvním poločase a o přestávce jsem byl už dole. Ale trenér to dělá pro dobro mužstva, není v tom nic osobního. Tak jsem to chápal já.

Zvládáte si smlouvu se Zbrojovkou při vaší praxi v investorské společnosti řešit sám?

Myslel jsem si, že to tak bude, nicméně mám na vyzkoušení spolupráci se zástupcem profesionálních fotbalistů. Spolupráce je nastavená tak, že vše do detailů konzultujeme. Nechám si poradit ve věcech, kde nemám potřebnou expertizu. Samozřejmě ale silná a slabá místa v kontraktu jsem schopen identifikovat.

Hodí se vám k tomu obor, který jste na Floridě vystudoval?

Jeho přesný název byl Business Administration a zaměřený byl na budování společností pro mladé nebo pro start-upy. Dostalo se mi průpravy v oblasti ekonomiky podniků, vyjednávání, managementu. Vyzkoušel jsem si, které věci fungují a které ne, a nabyl jsem tam sebevědomí, že některé věci dokážu vyřešit sám.

Čemu přesněji jste se v zaměstnání věnoval?

Kdybych nedělal sport, nejspíš bych se pohyboval v oblasti investování do začínajících firem; ať to budou firmy, které již na trhu jsou, nebo vznikající projekty. Poznal jsem chytré a zapálené lidi. Je možné, že nějaké zapojení v tomto oboru budu mít i nadále, ale rozhodně to nebude na denní bázi.

Nebudete se nudit, když vám zůstane jen hraní fotbalu?

To si nemyslím. Fotbalu se budu věnovat na sto procent, ale svůj volný čas chci věnovat různým projektům nebo své dlouholeté přítelkyni. Věcí je několik, nemám strach.

Vnímáte, že máte štěstí a můžete v kariéře už potřetí slavit postup?

S Vítkovicemi to byl zajímavý příběh – semestr v Americe končil dřív než soutěže v České republice a já jsem byl od podzimu domluvený s Vítkovicemi, že se k nim do závěru MSFL připojím a případně jim pomůžu. Než se tak stalo, v klubu kompletně vyházeli celý realizační tým. Dorazil jsem v květnu, ohlásil jsem se trenérovi a ten nevěděl, kdo jsem! (směje se) Sportovní ředitel mu řekl, že jsem Honza Hlavica, že mě má k dispozici a ať to udělá, jak uzná za vhodné. Tehdy se první zápas prohrál, dostal jsem se tedy na hřiště a bylo příjemné postoupit, i když velký podíl jsem na tom neměl.

S Líšní loni to už bylo jiné, to jste označil za jeden ze svých nejintenzivnějších zážitků ve fotbale.

Ano, pravda. A ten třetí postup?

Předpokládám, že jste pozvedl skleničku po postupu Zbrojovky do první ligy.

Radost jsem měl. Dost mi ulehčil rozhodování, jestli se mám věnovat dalším alternativám, či ne. Navíc si myslím, že takový klub jako Brno do ligy patří a byla by škoda, kdyby měl ztratit další rok ve druhé lize.

Čeká vás v něm značný konkurenční boj. Na vašem postu stopera má Zbrojovka ostřílené hráče v podobě Dreksy, Šurala a snad i Kryštůfka, až se uzdraví.

Na to se těším hodně. Bude to pro mě další konfrontace, ve které zjistím, v čem jsem dobrý a co musím zlepšit. V klubech, kde jsem působil v posledních letech, taková konkurence nebyla. Přitom je ověřené, že nutí hráče ještě víc pracovat.

Potkal jste se během svého hraní za Vyškov v MSFL s Janem Koudelkou, který do Brna míří jako posila také?

Nepotkali jsme se, ale známe se. Bydleli jsme na stejném internátě v Olomouci, naše ročníky jezdily na zápasy společně a v autobuse jsme strávili hodně času.

Máte ho v oku i po fotbalové stránce?

To tolik ne. Viděl jsem ho při zápasech, kdy hrál proti nám. Umí přijít s překvapivým řešením, je hodně silný na míči. Když naznačí, že vystřelí, a balon zasekne, hlavní je nechodit na zem. To mimochodem platí i u jiných hráčů, než je Koudy, stejný je třeba i Vlkanova, který mi zůstal v hlavě. To jsou borci, kteří ve druhé lize dokážou velké věci. Co se Koudyho týká, tam budou očekávání hlavně ve hře dopředu.