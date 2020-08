Zbrojovka sahá po další posile z Karviné, k ligovému nováčkovi míří Moravec

„Brno je hezké město, druhé největší v republice. A Zbrojovka je pojem, takže když se ozvala, neváhal jsem. Moc se na novou výzvu těším, budu se snažit splatit klubu důvěru co nejlepšími výkony,“ vzkázal fanouškům z klubového webu Moravec.



Vazby z Karviné podle očekávání výrazně pomohly k tomu, že se pod Špilberkem objeví. Nedávný spoluhráč Dreksa mu Brno doporučil. Zbrojovka zřejmě Moravce primárně využije na kraji obrany, kde potřebovala zkvalitnit.

„Honza odpovídá tomu, co jsme při posílení preferovali. Je to zkušený ligový hráč, rychlostní typ, využitelný na více pozicích. Znám ho ještě z Bohemky a vím, že i charakterově je to dobrý kluk,“ uvedl k transferu sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.