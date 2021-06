Všechno bude fajn? Útočník Ledecký chce v Teplicích restartovat kariéru

„Ale nejdřív musím ukázat, že jsem zdravý. Po týdnu se uvidí. Cítím se dobře, tři měsíce trénuji, poslední už naplno,“ řekl na startu přípravy odchovanec Sparty.

Jen den poté, co mu v budějovickém Dynamu oznámili, že s ním nepočítají (důvod zatím nekomentoval), mu řekl o svém zájmu trenér teplické prvoligové ekipy Radim Kučera. Potkali se už před pár lety ve Znojmě.

„Zažili jsme spolu dva roky a v první sezoně jsme málem postoupili. Vzpomínky mám fajn, pan Kučera je hodně dobrý trenér. Jsem rád, že se mi ozval a nezapomněl.“ Ledecký, jenž za měsíc oslaví 28. narozeniny, mezitím postoupil s polským Górnikem Zabrze do nejvyšší soutěže a taky si v ní zahrál, pak chvíli hostoval v Opole.

V létě 2018 se upsal českobudějovickému Dynamu. Skvělý tah – sezona byla pěkná, pěkná, pěkná. „Narodil se nám syn, chtěli jsme domů. Dařilo se týmu i mně, fantastický ročník.“ S 18 góly mu patřila koruna pro krále druholigových střelců. „Doufám, že na to navážu.“

Už po postupu po něm skláři zatoužili, kanonýr však Střelecký ostrov, kde se tak rozstřílel, neopustil. „Nějaké oťukávačky s Teplicemi byly, ale vykopali jsme 1. ligu a já chtěl Dynamu pomoct.“ Jeho entrée mezi českou elitu bylo vydařené: „Za první půlrok jsem dal pět gólů, hrál jsem pravidelně.“

Pak už si mohl zpívat leda Proklínám! „Zlomilo se to, když jsem měl koronu nebo zápal plic, nevím. A přišla zranění svalu na stojné noze, třikrát se mi vrátilo. Poprvé jsem návrat uspěchal a už se to se mnou táhlo. Minulý rok byl špatný.“

Když se nakonec léčil v Praze, stal se z něj už trpělivý pacient. „Přišel jsem o jednu sezonu, ale to proto, abych přišel připravený do další. A připravený jsem,“ tvrdí.

Song Budu všechno, co si budeš přát by asi kouči Kučerovi nepustil, neboť svoji úlohu Ledecký zná. „Trenér říkal, že ode mě chce góly. Nejsem běžec, umím ale i černou práci pro tým, ve vápně jsem silný,“ popisuje se Ledecký. „Vím, že jsou tu kvalitní útočníci, ale konkurence je potřeba. Věřím si. Chci se prosadit v lize a pomoct. Mám velkou motivaci. Chci ukázat, že na to mám.“ Třeba svůj slib splní do Vánoc.