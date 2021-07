Ať se tu zapíšu jako Alex Král, přeje si teplický kudrnáč Krunert

„Jsem připravený, že si mě budou fanoušci s Alexem Králem spojovat. A kdyby se mi povedlo se v Teplicích zapsat tak jako on, bylo by to úplně skvělé,“ přeje si 21letý středopolař, který by měl sklářům dodat chybějící kreativitu. „Jsem nadšený, že jsem dostal takovou příležitost, budu na sobě makat a doufám, že Teplicím pomůžu.“



O Krunerta Teplice stály dlouhodobě. „Zajímali jsme se o něj už při jeho přestupu z Bohemians do Dukly před třemi lety, tehdy přesun bohužel nevyšel, ale nyní už se vše podařilo dotáhnout. Věříme, že se mu u nás bude dařit,“ přeje si sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Krunert odehrál v Dukle sedm prvoligových utkání, dalších 43 startů si pak na Julisce připsal ve druhé nejvyšší soutěži, v nichž zaznamenal čtyři branky a tři asistence. Patřil také do kádru mládežnických reprezentací.

„Štěpán dlouhodobě v Dukle potvrzoval svůj potenciál, patří mezi nejzajímavější české hráče ve svém věku. Je to moderní fotbalista, zdobí ho skvělá fyzická připravenost, rychlost a herní přímočarost. Ligu si navíc už vyzkoušel a potvrdil, že může být rozdílovým hráčem i na této úrovni,“ je přesvědčený Viktor Kolář z agentury SportInvest, která hráče zastupuje.