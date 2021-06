Bez veleposil? Jsem zvyklý. Nový vítr máme, říká teplický kouč

„V rámci možností jsem s doplněním kádru spokojený,“ řekl trenér Radim Kučera, jehož muži se zachránili až v předposledním kole.

Chlumecký a Laňka na Stínadla přestoupili, u Ledeckého rozhodne zdraví. „Měl jsem ho ve Znojmě, než šel do Polska, dal 12 gólů a měl 12 asistencí. A byl nejlepší střelec druhé ligy, když budějovické Dynamo postupovalo,“ připomněl Kučera 18 zásahů Ledeckého v sezoně 2018/19. „Očekáváme od něj právě góly, které nám chyběly. Není dobré, když koncovka stojí na jednom dvou hráčích.“

Po 27letém útočníkovi bažily Teplice už dříve, o herních kvalitách tedy přesvědčovat nemusí. „Byl ovšem delší dobu zraněný. Když mu bude držet zdraví, budeme usilovat, aby zůstal,“ oznámil sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.

Českobudějovický útočník David Ledecký (vpravo) a Lukáš Hůlka, obránce Bohemians.

Tři vlastní góly v entrée do ligy proslavily Chlumeckého, z Dukly do Teplic ho ale nasměrovala vizitka moderního stopera. „Měl jsem ho půlrok v Jihlavě, v Dukle byl stabilní článek. Beru ho hlavně jako stopera, zvládá i levého obránce a halfbeka. Je levák, poctivý kluk, dře na sobě, umí kombinovat, má dobrou rozehrávku zezadu,“ oceňuje trenér Kučera.

Věří, že i odchovanec Laňka, jenž se vrátil z Příbrami, ­přispěje ke kombinační hře. „Je ­kreativní, použitelný na víc postech, na levé a pravé záloze i v obraně. Má potenciál.“

Z druholigového Varnsdorfu si skláři stáhli Hasila, na testy se hlásili Horák ze Sparty, Štursa a Kornus z Plzně, z třetiligových soutěží Švanda a Vokáč. „Někdo se může uchytit. Nemusí to být jen týdenní zkouška,“ avizuje Kučera a Vachoušek doplňuje: „Kádr není nafukovací, ale věřím, že se podaří přivést ještě jednoho dva hotové hráče. Čekáme, co Fortelný ve Spartě. Kdyby se nedostal do jejího kádru, věřím, že zůstane tady. Stojíme o něj hodně. Možná vyzkoušíme i cizince, mapujeme trh.“

Po operaci ještě netrénuje Žitný, Kučera jen individuálně, lehčí šrám zatím odstavil Shejbala. Nové, roční smlouvy mají mazáci brankář Grigar a obránce Vondrášek, na něhož klub uplatnil opci. „Jsou tu už nějaký pátek a věřím, že pomůžou ke stabilizaci týmu. A­ že do toho dají zkušenost a kvalitu,“ představuje si Vachoušek od inventářů klubu. „Grigar v závěru sezony ukázal, že je pořád důležitý článek. On, Čtvrtečka a Němeček si to rozdají o pozici jedničky.“

Vondrášek? „Byl téměř celou sezonu v základní sestavě a věříme, že bude dál patřit mezi opory,“ pravil ředitel sklářů Rudolf Řepka. Kádr opustili po hostování Heidenreich a Gabriel, kariéru uťal Ljevakovič, skončili Řezníček, Vukadinovič a Plachý.

Teplický fotbalista Tomáš Vondrášek v akci během pohárového utkání v Plzni.

Na hvězdné posily Teplice nemají peníze. „Jsem zvyklý ze Znojma i Jihlavy, nic nového pro mě. I tak jsme kádr okysličili, nováčci přinesou nový vítr a konkurenci, aby ostatní zbystřili. Mladí jsou draví,“ líbí se Kučerovi. Nový je i kondiční trenér, Antonína Čepka, který zamířil do polského Lechu Poznaň, vystřídal Marek Chrobák z Příbrami. Béčko bude trénovat Ladislav Jamrich. První test ligového áčka obstará v sobotu v 10.30 v Dubí duel s Chomutovem.