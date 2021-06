Otevírá se nový kruh, říká Rezek o teplické misi číslo tři

„Před třemi lety jsem říkal, že kruh se uzavřel. Jenže teď to beru tak, že nový kruh se otevírá. Samozřejmě vím, že začínám a budu se toho muset hodně naučit, ale mám do toho velkou chuť a jsem moc rád, že trenérskou dráhu načínám zrovna v Teplicích,“ těší se na novou roli 39letý Rezek.

Na Stínadlech v sezoně 2002/03 vstoupil do ligy, pak získal dva tituly se Spartou, jeden s Plzní, zkusil si angažmá v Rusku, na Kypru nebo v Číně. Poslední gól i start v 1. lize byly symbolicky proti sklářům.

Co rozhodlo, že už nebudete s fotbalem pokračovat na profesionální úrovni?

Asi mix všeho. Největší roli hrál věk, zdravotně a fyzicky jsem na tom celkem v pohodě, ale když se rvete celou sezonu o přežití v první lize, to člověku moc nepřidá. Nabídka od Rudy Řepky (teplického ředitele) asi přišla v nejlepší okamžik. Já sám přemýšlel, že po sezoně skončím, a když se ozval Ruda, nebylo co řešit. Jsem nadšený a těším se na to moc.

Jak moc mrzí, že jste profesionální hráčskou kariéru končil sestupem s Příbramí?

Samozřejmě mrzí, ale v tom rozhodování to nehrálo roli.

Kapitáni se zdraví před zápase, zlínský Tomáš Poznar (vpravo) a Jan Rezek z Příbrami.

Vaše Příbram teoreticky mohla připravit o ligu vaše Teplice, jak jste finiš soutěže bral?

Samozřejmě pro mě osobně by to byla velmi nepříjemná situace. Pokud bychom doma porazili Pardubice, tak bychom poslední zápas hráli o všechno v Teplicích a z osobního hlediska by to pro mě bylo těžké. Teplice jsou můj srdcový klub, tady jsem vyrostl. Samozřejmě bych jim nepřál sestup, ale na druhou stranu bych musel být profík a hrát ten zápas naplno, takže nepříjemná situace.

Nakonec se to vyřešilo už kolo před koncem, kdy sestup Příbrami zpečetily Pardubice.

Dopadlo to tak, že poslední zápas se o všechno nehrál, což pro mě bylo trošku ulehčení. Ale já bojoval až do posledního kola, abychom se zachránili s Příbramí v lize. Že do toho boje spadly po tom nepovedeném jaře i Teplice, to je druhá věc.

Ovlivnilo by vaše rozhodnutí jít do Teplic, kdyby se neudržely?

Ne. Takto jsem o tom nepřemýšlel. Já stejně měl nabídku jít k mládeži, a jak jsem už říkal, přemýšlel jsem dlouho o tom, že bych chtěl začít trénovat. A kde jinde než v Teplicích, kde jsem s velkým fotbalem začínal. Samozřejmě pro Teplice by to byla nepříjemná komplikace, co se týká financí a dalších věcí, ale já byl rozhodnutý.



Klubový ředitel Rudolf Řepka nevyloučil, že byste v případě nouze mohl hráčsky zaskočit i v áčku. Co si o tom myslíte?

Už jsem se mockrát v kariéře přesvědčil, že nikdy neříkej nikdy. Profesionální kariéru v lize jsem ukončil, ale pořád budu hráč B týmu, a když bude v áčku deset zraněných nebo pozitivních na covid, tak my v béčku musíme být připravení. Takže taková varianta existuje. Nikdy neříkej nikdy, ale doufám, že ta situace nenastane.

V béčku budete působit společně s Admirem Ljevakovičem, další teplickou legendou, která po sezoně ukončila kariéru. Jak se těšíte konkrétně na něj?

S Admirem jsme kamarádi dlouho, těším se, on je skvělý kluk a v podstatě bude zažívat úplně to samé, co já. Taky se vrhnul na trénování, taky začíná. A asi uvidíme oba, jestli v tom budeme dobří, jestli nás to bude bavit a jestli ty nabyté zkušenosti dokážeme mladým klukům předat. Samozřejmě věříme, že ano, ale to ukáže až čas.

Už se ví, kdo bude hlavním trenérem teplického béčka?

Co vím, tak Jarda Kolínek se snad vrací do Opavy, takže ten z toho vypadl. Ale žádnou další informaci zatím ještě nemám.



Jan Rezek (vlevo) před prvním teplickým tréninkem.

Poslední roky jsou Teplice spíš ve druhé části tabulky a na spodku, ani finančně to není žádná sláva. Myslíte, že se situace obrátí?

Já jsem životní optimista. Věřím, že když člověk tvrdě pracuje, tak je za to odměněný. Minulá, nepovedená sezona se tady musí hodit za hlavu, kluci to nastartují od nuly a věřím, že od začátku sezony nepřipustí žádné ani náznaky, že by to mohlo skončit jako letos. Samozřejmě doufám, že ta situace bude lepší. Samozřejmě od výsledků se odvíjí všechno. Když kluci budou úspěšní a hrát evropské poháry, tak věřím, že i sklárna jako majitel přijde s nějakými vylepšenými financemi.

Jak se vám líbí Řepkův projekt vychovat mladé, ohrát je v Teplicích a prodat? Může to fungovat?

Myslím, že může. Pokud se ti kluci v Teplicích vychovají, v což věřím, protože jsem viděl pár zápasů dorostenců a někteří tam jsou hodně talentovaní. Bude záležet na nich, jestli budou hladoví a budou chtít prorazit ve velkém fotbale. Když to porovnám s Příbramí, odešli Matoušek, Polidar, Květ a klub z toho žije. Takže když z toho žila Příbram, tak proč ne Teplice?

Dá se liga hrát dlouhodobě bez investic do top hráčů?

Těžká otázka. Pokud nebudete mít jako v Ajaxu patnáct výborných sedmnáctiletých fotbalistů, tak si myslím, že ne. Ale situace v Česku je trošku jiná, myslím, že už teď se mladí kluci do áčka Teplic zabudovávají. Vždycky to je jen o těch na hřišti. Pokud oni nechtějí v Teplicích skončit a budou je brát jako mezistupeň třeba do Sparty, tak z toho bude klub profitovat.



Příbramský Jan Rezek uvažuje o konci kariéry, spoluhráči mu v Teplicích věnovali gól.

Šéftrenérem mládeže je Frťala, v Teplicích fungují další bývalé hráčské persony Ljevakovič, Verbíř, Vachoušek, Doležal, Fousek. Jak se vám líbí ta filozofie sklářů?

Tohle byl jeden z velkých důvodů, proč mě nabídka oslovila. Myslím, že charakterově se v Teplicích tvoří skvělá parta, a samozřejmě je fajn být toho součástí.

Příbram, kde jste působil, nemá pověst úplně čistého klubu, naopak Teplice tu čistotu razí. Vnímáte paradox vašeho návratu?

Samozřejmě to člověk vnímá, na druhou stranu já i další kluci jsme byli v Příbrami od toho, abychom hráli fotbal. A tyhle věci, co se o Příbrami psaly, jsme se snažili nepřipouštět. I když musím přiznat, že někdy to bylo těžké, protože té mediální masáže bylo hodně, jenže člověk to nemůže ovlivnit. Já se spíš snažil udělat maximum, aby se Příbram zachránila, což se bohužel nepovedlo. Takže asi tak.

Budete Prášilovým asistentem u U19. Nechtěl jste malé děti?

Abych se přiznal, nevím, jestli bych na žáčky měl trpělivost. Lákaly mě dorosty, a že mě přidělili jako asistenta k U19, bylo rozhodnutí Frti a Řepky a já na výběr úplně neměl. Těším se na tu práci, na podzim bych měl nastoupit studium profilicence. A příprava třetiligového béčka nám začne 23. června.