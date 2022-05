Můj první gól asi nemohl přijít v lepší moment, těší jabloneckého Kubistu

„V loňské sezoně jsem dal pět nebo šest branek, v té letošní to byla velká bída a bylo to spíš tak, že jsem byl namočený v inkasovaných gólech, než že bych nějak ohrožoval soupeřovu bránu. Proto jsem za ten můj první letošní gól samozřejmě strašně rád a v lepší moment asi přijít nemohl,“ naznačil 29letý záložník a jablonecký odchovanec Vojtěch Kubista, který se v sobotu trefil v nejvyšší soutěži přesně po roce a paradoxně zase do sítě Teplic.

Jak jste se dostal do gólového zakončení?

Po hlavičkovém souboji ke mně propadl míč a otevřel se mi prostor. Můžete do těch míst jít desetkrát a jednou tam ten balon spadne správně a devětkrát to takhle vyjít nemusí. To zakončení pak bylo trochu se štěstím. V zápase jsme určitě měli víc daleko vyloženějších příležitostí, které jsme ale neproměnili a tohle proměníme...

Trenér Vágner po utkání řekl, že jste to u gólu vyřešil tak říkajíc po „jablonecku“. Co tím myslel?

No, jak bych to shrnul, aby to bylo srozumitelné a slušné (úsměv). Asi tím, že jsem jablonecký odchovanec a místní fanoušci a znalci fotbalu vědí, že já asi nejsem typem nějakého technického hráče. Děláme si prostě srandu z toho, že jsem prošel jabloneckou akademií spíš tou silou a soubojovostí. Kdybych ale na druhou stranu dneska do toho balonu takhle nešel a nesnažil se zakončit, tak by z toho nic nebylo.

Hráči Jablonce oslavují výhru v Teplicích. Uprostřed hráč Jablonce Vojtěch Kubista.

V jarní části jste nastupoval většinou na pozici stopera, noví trenéři Vágner s Čížkem vás v posledních dvou zápasech vysunuli výš až na ofenzivní podhrotovou pozici. Jak vám to vyhovuje?

Já jsem na této pozici občas nastupoval už dřív i za trenéra Rady a osobně se tam cítím víc komfortněji. Můžu tam uplatnit nějakou tu svoji soubojovost a tlak na obránce. To mi vyhovuje. Jsem rád, že se trenéři pro tuhle variantu teď rozhodli. Nechci to zakřiknout, ale zatím to vypadá dobře a doufám, že to bude pokračovat.

Vyhráli jste podruhé za sebou a výrazně jste se tak přiblížili k ligové záchraně, jak vidíte závěr sezony?

Hlavně se zlepšila nálada a navrací se nám sebedůvěra. Potřebovali jsme to, protože jsme předtím dlouho nevyhráli a jsem rád, že jsme v Teplicích navázali na výhru nad Karvinou. Doufám, že nám to dodá sebevědomí do dalších zápasů. Nečeká nás nic jednoduchého, ale už to máme ve svých rukách a třeba se nám ten cíl, kterým je vyhnout se baráži, podaří splnit už teď v úterý doma proti Bohemians.