Brankář Hrubý se loučil s Jabloncem. Na cestu dostal 199 piv

Na rozloučenou a cestu domů na jih Moravy vybavili spoluhráči brankáře Vlastimila Hrubého dávkou 199 plechovkových piv. Zkušený gólman totiž nastoupil v brance fotbalistů FK Jablonec dohromady právě ve 199 mistrovských zápasech v první lize, Českém poháru a evropských soutěžích UEFA. A po nedávno uzavřené sezoně se rozhodl dlouhé osmileté angažmá v jabloneckém klubu ukončit.

„Celou tu poslední sezonu jsem cítil, že pokračování už tu asi nebude možné. Jsem ale rád za šanci, kterou jsou tady získal a těch osm let, to je prostě paráda. Klub mi přirostl k srdci a vždycky mu budu fandit,“ řekl pro jablonecký web 37letý Vlastimil Hrubý.

Do Jablonce dorazil ze Znojma před sezonou 2014/15, kdy se tu skládal pod vedením kouče Šilhavého „hvězdný“ tým, a hned nečekaně vystrnadil z branky dosavadní legendu Špita.

„Já jsem sem přišel jako takový neznámý brankář a doufám, že jsem tu odvedl dobré služby. Za těch osm let jsme byli třikrát třetí a dvakrát čtvrtí, takže to bylo krásné období a v něm hrozně moc zážitků včetně zápasů v evropských pohárech. Na to člověk nezapomene. Jak na zápas v Kodani, nebo jak jsme s Ajaxem měli tak blízko k postupu,“ zavzpomínal Hrubý.

Jenže pozici neochvějné jedničky ztratil v průběhu předminulé sezony, kdy se do jablonecké branky místo něho nastěhoval Jan Hanuš. V uplynulém ročníku navíc musel prožívat nečekaný, ale nakonec úspěšný jablonecký boj o záchranu.

„Byla to strašně velká úleva. Celá tahle sezona byla taková divná, vůbec nevím, proč k tomu došlo. Prostě jsme si to vyžrali až do posledního kola. Byly to velké nervy, protože ambice Jablonce jsou úplně někde jinde, než hrát o záchranu. Věřím, že tato sezona byla z tohoto pohledu jen výjimečná a příští rok to bude zase něco úplně jiného a Jablonec uvidíme v první šestce,“ přeje si Hrubý.

On už u toho ovšem nebude, protože se rozhodl v Jablonci skončit. Kam povedou jeho další kroky?

„Abych řekl pravdu, tak moc netuším, co bude dál. Myslím si, že se to teď nějak rozjede. Nějaké kontakty ze stran týmů by byly, tak uvidíme. Rád bych ještě pokračoval, nejlépe v první lize, tak abych se sem do Jablonce ještě jako soupeř podíval. Teď momentálně ale nic slíbeného nemám,“ uvedl Vlastimil Hrubý, který do budoucna uvažuje i o trenérské dráze. „Nějaké naťukávání tu bylo i s vedením Jablonce, ale ještě jsem nechtěl kariéru ukončit. Po tom všem, čím jsem si za ten rok a půl prošel, těmi zraněními a vším okolo, bych si chtěl ještě rok dva zachytat.“