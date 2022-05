Fandové, vykupte VIPku, vyzývá Pelta. Financování Jablonce bude fuška

V rozsáhlém rozhovoru pro klubový web naznačuje plány pro příští sezonu, ohlíží se za tou mizernou minulou a chvílí hrůzy, vyjadřuje se k odvolání kouče Rady a angažování trenéra Horejše či ke zklamání z Pilařova odchodu. O čem dalším ještě mluvil?

O boji o záchranu do posledního kola: „Kdyby mi někdo na začátku sezony, kdy jsme se po postupu přes Žilinu dostali do základní skupiny Konferenční ligy, řekl, že budeme mít velké problémy s udržením a vyhnutím se baráži, tak bych tomu nechtěl věřit. Oddechl jsem si. Pořád jsem si říkal, že i kdyby se stalo cokoliv, že nad námi nebyla hrozba přímého sestupu, že tam byla ještě ta baráž.“

O důvodech pádu tabulkou: „Je třeba říct, že nám v létě odešel Schranz výměnou za Jardu Zeleného, kterého jsme potřebovali nezbytně pro posílení a zkvalitnění defenzivy. Jak já říkám, fotbal vychází z obrany. Jardu jsme získali na přestup, a to bylo pro nás důležité. Spolu s tím nám ale odešly góly Schranze. V zimě jsme byli v situaci, kdy jsme půl roku před koncem smlouvy prodali Čvančaru. Kontrakt zanedlouho končil i Martinu Doležalovi, měl u nás vysokou smlouvu, a ta nám dělala potíže. V nějaké fázi cca před dvěma lety jsme se ho snažili za každou cenu udržet, měl nabídky od různých klubů, třeba i od Slavie, tehdy se nám ho podařilo udržet díky nové smlouvě, ale ty náklady s ní nás limitovaly. Doplnění jsme udělali, ti kluci měli snahu, ale své šance v góly neproměňovali. Ukázalo se, že někdo nahraditelný je a někdo ne, u těchto tří (Schranz, Čvančara, Doležal) se ukázalo, že to byl velký zásah do mužstva.“

O důvěře realizačnímu týmu: „Měli jsme období, kdy jsme hráli Konferenční ligu a hráli jsme fakt dobře. Byli jsme až do posledního kola v boji o postup, jenže vedle toho jsme v domácí soutěži měli jednu remízu za druhou a po bodu to naskakovalo pomalu. Po podzimu jsme se dostali do situace, kdy jsme si zadělali na jarní problémy. Řešili jsme to velice citlivě z hlediska personálních změn. Chtěl jsem za každou cenu dohrát soutěž se stejným realizačním týmem, protože Petr Rada a jeho tým tu odvedl za ty čtyři roky neskutečnou práci. Tehdy jsem řekl ne, ale netušil jsem, že budeme mít až takové existenční problémy s udržením soutěže.“

O (přece jen) odvolání trenéra Rady: „Fotbal je o psychice, o hlavě. Padlo to na nás, vše vyvrcholilo domácím zápasem s Pardubicemi. V té chvíli už nešlo čekat a pověřil jsem vedením mužstva asistenty. Něco jsme zvládli, ale zase přišla chvíle hrůzy, když jsme deset sekund před koncem inkasovali vyrovnávající gól doma s Bohemkou. Zadělali jsme si na problém a museli jsme urvat bod v posledním kole ve Zlíně, což se nám nakonec podařilo. O Evropě. Zápas na Celtiku před šedesátitisícovou kulisou, to byl zážitek na celý život. Nešlo ani tak o to, že jsme tam byli na fotbale a dívali se na velký klub. Ale byli jsme tam my jako Jablonec! Člověku šel až mráz po zádech, ačkoliv jsme výsledkově neuspěli. Těch šedesát tisíc lidí přišlo i kvůli nám, kvůli Jablonci. Další kvalifikace s Žilinou se nám povedla, byli jsme sice nervózní, protože Žilina měla formu a porážela jednoho soupeře za druhým a věřila si i na nás. Ale tam jsme ukázali naší sílu. Zápasy ve skupině pak byly dramatické až do posledních minut. Strašná škoda byla ztracených bodů v domácím zápase s Randers z penalty v nastaveném čase. Některé zápasy jsme nedotáhli do konce a remizovali. Ale celkově jsme splnili, co jsme chtěli. Pomohli jsme také výrazně českému fotbalu v koeficientu.“

Jablonecký trenér Petr Rada během pohárového semifinále na Spartě.

O angažování nového kouče Horejše: „Ona už Petru Radovi končila smlouva, chtěli jsme dotáhnout ten ročník a pak že si každý půjdeme svou cestou. V hlavě jsem měl dvě tři jména, která by mohla trénovat Jablonec. Nakonec jsem se rozhodl pro trenéra Horejše, jehož práci jsem v Budějovicích v posledních letech sledoval. Viděl jsem tam progres, mluvil jsem i s hráči, kteří pod ním trénovali. Chválili si ho, chválili si nové metody i styl. Já jsem takovej, že jsem chtěl teď udělat něco nového a jiného. Uvidíme. Bude záležet i na tom, jaký kádr bude mít nový trenér k dispozici.“

O Pilařově odchodu: „Z jeho odchodu jsem zklamaný, mrzí mě, že se nám ho nepodařilo udržet, ale musíme si říct, že konec smlouvy není nevolnictví. Ale jeho způsob komunikace směrem ke klubu byl takový zvláštní. Možná, že mu křivdím, ale začal jsem cítit, že to s námi nemyslí tak, že by tu pokračoval. Není to tak, že by něco porušil. Ale můj osobní pocit byl trochu jiný. Za to, co jsme pro něj udělali. Jeho odchod z Olomouce byl dramatický, naše péče o něj a jeho zdravotní stav. Zajistili jsme mu dvorního lékaře profesora Pavla Koláře a on nám to vrátil tou kvalitou. Jsem z toho smutný, myslel jsem si, že by tu ještě rok mohl být. Rozhodl se, srdce ho táhlo do Plzně, kde si ještě může zahrát o Ligu mistrů. Beru to jako fakt.“

O změnách v kádru: „Přijdou noví hráči, děláme na tom. Jednáme s Plzní o příchodu dvou hráčů. Na opačnou stranu to vypadá, že se bude realizovat trvalý přestup do Plzně. Finalizuje se přestup Jardy Zeleného. Trenér i já máme dále velký zájem o příchod dalšího stopera. Jednáme také se Spartou o nějakých jménech. Snažíme se získat i jednoho kvalitního útočníka, zatím nechci jmenovat, ale myslím si, že by to bylo pro naše jablonecké fanoušky velké jméno. Doufám, že aspoň něco z toho, co máme rozpracované, uděláme.“

Jablonecký záložník Václav Pilař (vpravo) hlavičkuje před Martinem Cedidlou ze Zlína.

O financování klubu: „V minulé sezoně jsme měli příjem z Evropské konferenční ligy UEFA a ten nám výrazně pomohl saturovat rozpočet. Teď už musíme pracovat s variantou bez externích zdrojů z UEFA a rozpočet tak přizpůsobit realitě a situaci, která je dnes. Firmy a podnikatelské prostředí nejsou v komfortu. Budeme muset zvážit každý výdaj, být šikovní a vyvinout větší úsilí v hledání příjmů. Budeme se muset snažit získávat sponzory po malých částkách a z malých se postupně stanou velké. Bude to dřina, pro celý klub i management. Přál bych si, aby nám s rozpočtem pro tuto sezonu pomohli i fandové. Aby si ve velkém počtu nakoupili permanentky, VIPky a vstupenky, a tak i oni přispěli nějakým svým dílem k posílení rozpočtu na příjmové stránce.“

O ambicích pro příští sezonu: „Jestli se nám aspoň z osmdesáti procent podaří změny, které tu plánuji na straně odchodů a příchodů, tak si myslím, že bychom se realisticky měli pohybovat v první polovině tabulky.“