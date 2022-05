„Nový“ Jablonec výrazně ožil a nakročil k ligové záchraně

Po ukončení angažmá trenéra Petra Rady zažili fotbalisté FK Jablonec v minulých letech naprosto běžkou, ale v letošní sezoně ojedinělou situaci - dvě prvoligová vítězství za sebou.

„Udělali jsme další důležitý krok k našemu cíli, ten nejdůležitější přijde asi teď v úterý proti Bohemians. Chceme to rozhodnout co nejdřív, pak ještě jedeme do Zlína,“ uvedl po triumfu v Teplicích nový hlavní kouč Jiří Vágner.

Právě po nástupu dvojice dosavadních asistentů Jiřího Vágnera a Tomáše Čížka místo Rady sehrál „nový“ a výrazně sebevědomější tým dva hodně podobné zápasy. Karvinou (2:0) i v sobotu Teplice Jablonečtí poměrně jasně přehrávali, vytvořili si velké množství vyložených příležitostí, ale v koncovce, stejně jako v celé sezoně, selhávali. Přesto nakonec získali potřebných šest bodů, i když v Teplicích se o těsnou výhru museli strachovat až do konce a v některých ojedinělých, ale gólových šancích je zásadně podržel gólman Jan Hanuš.

Vítězný gól utkání vstřelil na konci úvodní půlhodiny Vojtěch Kubista, jenž šel důrazně za míčem, probil se do pokutového území a s pomocí jemné teče Shejbala překonal teplického brankáře Grigara.

„Mohli jsme a hlavně měli přidat i další branky. Dostali jsme se do spousty šancí, zaplaťpánbůh aspoň za ten jeden gól. Měli jsme dost příležitostí, třeba jak měl Ikaunieks položeného i gólmana, to se prostě musí dávat. Možná je to i o hlavě, tíhou toho, o co hrajeme. Nakonec nás to mohlo vytrestat při velké šanci domácího Žáka,“ oddechl si Jiří Vágner, který opět vyzdvihl výkon jabloneckého odchovance Kubisty, který se v sestavě posunul ze stopera na post ofenzivního záložníka.

„Já znám Vojtu už od mládežnických kategorií, on tento post i tam hrával, teď jsme ho tam dali a on nám to vrací. V napadání dokáže odpracovat hrozně moc věcí i pro spoluhráče. Zaslouží si tam hrát, protože tam předvádí dobré výkony. Navíc je to odchovanec, kterých tu teď moc nemáme. Je to válečník a bojovník,“ řekl kouč.

Možná klíčová bitva zpackané sezony čeká fotbalisty Jablonce, kteří jsou třináctí, už v úterý, kdy na svém stadionu Střelnice vyzvou od 19.00 čtrnácté Bohemians 1905. V případě výhry se Severočeši definitivně vyhnou baráži a oslaví záchranu.