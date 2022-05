Teplický Sejk zůstává pozitivní: Pořád doufám, že baráž nebude

„Řekl jsem nějaký cíl, který jsem si dal, a teď jsem zklamaný, protože už vím, že se to nesplní. Ale třeba se ještě vyhneme baráži, můžeme mít štěstí na zápasy okolo. Samozřejmě musíme hlavně sami vyhrát všechno a doufat. Bohužel už to nemáme ve svých rukách,“ štve útočníka, který v Teplicích hostuje ze Sparty.

Co vám chybělo proti Jablonci?

Dva góly. Měli jsme dost šancí, abychom je dali, ve hře jsme úplně nepropadli, ale vpředu v té finální fázi ano. Balony nám tam přišly a my z toho prostě musíme dávat góly a týmu pomoct.

Znovu jste jako první inkasovali, jak to zápas ovlivnilo?

První poločasy míváme špatné, pořád to doháníme. Ale dnes to není nic proti obraně, spíš to bylo o nás vpředu. Mohli jsme vést 2:0 a zápas by se vyvíjel úplně jinak. Pak dostaneme gól jako pořád, tečovaný, nevím už, co na to říct. Další gól o ničem z nejmenší šance soupeře. I tak jsme pak šance měli, měli jsme dát tři čtyři góly.

Jak vám škodí marodka?

Nemůžeme řešit sestavu a říkat, že nám chybí třeba pět hráčů a my kvůli tomu prohráli. Kdo dostane šanci, musí ji využít.

Jak teď vnímáte pozici Teplic? Chybí dvě kola a ztrácíte čtyři body na přímou záchranu.

Určitě nesmíme propadat tomu, že už jdeme do baráže, musíme myslet pozitivně. Máme ještě dva zápasy, chceme vyhrát v Karviné i doma s Pardubicemi, ať už bude naše pozice před posledním zápasem jakákoliv. Já pořád pevně doufám, že baráž nebude.